Põhjarannik 5. septembril

5. september 2017

Tartu ülikooli Narva kolledžis alustas eile õpinguid esimene välisüliõpilaste kursus, kes esialgu pühendub eesti keele õppimisele. 18st välistudengist 15 on tulnud Venemaa linnadest Jakutskist Peterburini. Kolledži direktori Kristina Kallase sõnul on välistudengitel keeleliselt kõige lihtsam valik infotehnoloogia eriala, mille õppekeelteks on inglise, eesti ja vene keel ning eesti keele osakaal on võrreldes teise erialadega kõige väiksem.

***

Jõhvi volikogu endine esimees Teet Enok, kelle tagandamise põhjusi oli muu hulgas Jõhvi põhikooli direktori Liina Mihkelsoni vallandamise algatamine, tahab nüüd uuelt vallavalitsuselt teada, mis põhjustel Mihkelson uuesti tööle võeti.

***

Keskerakonna volikogu pühapäevane otsus heita oma ridadest välja kõik konkureerivates valimisliitudes kandideerijad peale Edgar Savisaare tähendab, et peaministri erakond ütleb lahti ka staažikatest Jõhvi keskerakondlastest Kaarel Pürgist, Endel Paabist ja Eduard Eastist.

***

Alanud septembrikuu pakub Ida-Virumaa jooksuhuvilistele tõsist peamurdmist, millistele võistlustele minna starti ja millest loobuda, sest kolme nädala jooksul toimub üle kümne suurema jooksuürituse.