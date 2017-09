Aserisse tuleb betoonelementide tehas

4. september 2017

Osaühing G.K. Ehitus, mille omanik on Aserist pärit Gaido Kentem, ehitab kunagisse katusekivitehasesse betoonelementide tehase, mis annab tööd kuni poolesajale inimesele.

Ehitusettevõtja Gaido Kentem, kellele kuulub osaühing G.K. Ehitus, ning OÜ T.R. Tamme Auto asutasid eelmise aasta lõpus osaühingu Aseri Tööstuspark, millele kuuluvasse kunagisse katusekivitehasesse ehitatakse nüüd betoonelementide tootmise tehas.

Poole aasta töö

Aastaid tühjalt seisnud katusekivide tehas Aseris, kus AS Wienerberger lõpetas tootmise juba selle kümnendi alguseks, on uue tööstuspargi oma. Nüüd rajab G.K. Ehitus sinna betoonelementide tehase, mis hakkab tootma nii seinapaneele, aga ka valmis vannitoamooduleid, mida Eestis ei toodeta, kuid mille jaoks on turg olemas nii Soomes, Rootsis kui ka Norras.

“Kui me esialgu planeerisime teha endisele katusekivitehasele juurdeehitise, siis nüüd ilmselt ehitame kogu tootmise olemasolevasse ruumi,” ütles Gaido Kentem, kelle sõnul sai määravaks vallavalitsuse nõue teha koos juurdeehitisega ka uus detailplaneering. Kuna see kasvatab nii investeeringukulusid kui ka pikendab uue tööstuse rajamist, loobutakse sellest ning võetakse kasutusele juba olemas olevad ruumid, mis ehitatakse ümber ja kohandatakse.

Uue tööstuse püstipanekuks kulub umbes pool aastat ning kokku luuakse tänu sellele 50 töökohta.

“Kuna betoonelemente toodetakse Rakveres ning järgmine koht on Jõhvis, siis peame Aserit äärmiselt mõistlikuks asukohaks. Kui peaks õnnestuma tulevikus ka Aseri sadama idee ellu viia, on valmistoodete vedamine Skandinaaviasse samuti mugav ja tarneahel lühike,” põhjendas Kentem, miks saab tehase asukohaks Aseri.

Kentemi sõnul on temale kui Aserist pärit ettevõtjale oluline teha investeering just oma kodukohta ning meelitada siia ka võimalikke partnereid. “See päästaks Aseri hääbumisest,” tõdes ta.

Esimene pääsuke

Betoonelementide tehas võiks olla oluline tõuge sadama arendamiseks.

“Selge on see, et sadam ei saa tekkida tühjale kohale. Seetõttu on oluline koondada siia erisuguseid ettevõtteid, kellel on meretee järele vajadus, siis on ka OÜ-l Aseri Sadam huvi sadam välja arendada,” rääkis Kentem, lisades, et kindlasti oleks ka AS Wienerberger üks võimalikke sadama kliente.

Nii on peetud läbirääkimisi ka mahutipargi ehitamiseks endise katusekivitehase territooriumile. See viiks samuti sammukese sadama rajamisele lähemale. “Oleme pidanud läbirääkimisi ka gaasiterminali rajamise üle − see oleks juba väga suur samm sadama kasuks,” ütles Kentem.