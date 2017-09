Põhjarannik 2. septembril

Eile alustasid Sinimäe põhikoolis õpetajana tööd Berit Puidet ja Melissa Toom, kes said tuttavaks Ungaris elades. Mõlemat “Noored kooli” programmi osalejat võlub võimalus kogeda maaelu ja tööd kakskeelses koolis. Et klassijuhataja rolli ei hakka kandma kumbki ning oma klassi ette astuda ei tulnud, piirdus noorte keeleõpetajate esimene koolipäev aktuse ja tordisöömisega.”Meie vene keel ei ole veel nii tugev, et saaksime klassijuhatajana kõikide lastevanematega suhelda,” põhjendas Berit, lisades, et loodab Ida-Virumaal elades oma vene keele oskust parandada.

Osaühing G.K. Ehitus, mille omanik on Aserist pärit Gaido Kentem, ehitab kunagisse katusekivitehasesse betoonelementide tehase, mis annab tööd kuni poolesajale inimesele. “Kuna betoonelemente toodetakse Rakveres ning järgmine koht on Jõhvis, siis peame Aserit äärmiselt mõistlikuks asukohaks. Kui peaks õnnestuma tulevikus ka Aseri sadama idee ellu viia, on valmistoodete vedamine Skandinaaviasse samuti mugav ja tarneahel lühike,” põhjendas Kentem, miks saab tehase asukohaks Aseri.