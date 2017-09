Kus on, sinna tuleb juurde

Sellel nädalal avaldatud statistikaameti andmed keskmise brutopalga kohta näitavad taas, kuivõrd oluline mõju on põlevkivitööstuse käekäigul kogu maakonnale. Kui aasta tagasi oli see tööstusharu madalseisus, oli Ida-Viru palgatase langenud võrdluses teiste maakondadega eelviimaseks. Nüüd on aastaga toimunud kõige kiirem palgakasv: maakond on kerkinud palgataseme edetabelis juba seitsmendaks ja ega esikolmiku kohtki kaugel ole.

Eks statistikal ole ikka oma eripärad ja keskmised näitajad kujunevad paljude tegurite koosmõjul. Kui osas majandusharudes on toimunud suurem palgahüpe tänu sellele, et turutingimused on soodsamaks muutunud ja töööturul selliste oskustega inimesed nõutud, siis ei tähenda see ilmtingimata palgakasvu kõigile. Ka põlevkivitööstuses on selle nimel, et praegused töötajad teeniksid head palka ja tööviljakus tõuseks, loobutud viimase viie-kuue aasta jooksul mitmest tuhandest töökohast.

Küll aga peaks Ida-Viru keskmine palgatõus olema kogu maakonna jaoks hea signaal. See näitab, et tegu on kasvava jõukuse piirkonnaga, kus elab suur hulk inimesi, kel on Eesti mõistes korralik sissetulek. Ütlemine “kus on, sinna tuleb juurde” on reaalses elus sageli kinnitust leidnud ja loodetavasti toimib see ka Ida-Viru puhul. Osa valdkondade edu peaks aitama ka teisi paremale järjele ning piirkonna ostuvõime kasv meelitama ligi neid investoreid, kes seni on kõhelnud, kas Ida-Virusse ikka tasub tulla.