Narva jätab kommunistliku libamonumendi Pimeaeda alles

25. august 2017

Ehitajad valmistuvad ajaloolise kaitsebastioni tipus asuva Pimeaia rekonstrueerimise viimaseks etapiks. Üle poole sajandi tagasi sinna paigaldatud punaarmeelaste mälestusmärk otsustati taktitundeliselt oma kohale jätta, ehkki loogiline oleks see teisaldada.

Aastatel 2011-2014 rekonstrueeris Narva edukalt naaberbastionidel asuva Väikese Pimeaia. Samal ajal uuendati vähehaaval Pimeaeda ja ehitati nn ülemine promenaad, mis avati 2013. aastal. Nüüd on kõik juba peaaegu valmis selle ajaloolise pargi täielikuks rekonstrueerimiseks.

Miljoniprojekt

Narva linna arenduse ja ökonoomika ameti teatel allkirjastati 17. augustil OÜga Sinear leping Pimeaia keskse osa rekonstrueerimiseks. Ehitustööde maksumus on 972 554 eurot. Ehitusjärelevalvet hakkab tegema AS Infragate Eesti.

Tööd algavad juba septembris ning plaanikohaselt peab projekt saama ellu viidud järgmise aasta suve lõpuks.

Projekt näeb ette Victoria bastioni kasemattide kõrval asuva pargiosa rekonstrueerimist. Rekonstrueerimise käigus ehitatakse Victoria bastionile paviljon, rekonstrueeritakse Pimeaia pargi kõnniteed ja trepid, rajatakse välisvalgustus ja videovalvesüsteem, paigaldatakse pargipingid, prügikastid ja lillevaasid.

Bastionide kasemattide sissepääsu lähedale rajatakse koht jäätisekioski paigaldamiseks.

Puude hoolduslõikust tehakse talvel ning selle käigus likvideeritakse ka kuus haiget puud. Haljastustööd, uute põõsaste, puude ja lillede istutamine jäävad järgmise aasta kevadesse.

Mälestusmärk jääb puutumata

Narva linna arenduse ja ökonoomika ametist anti teada, et pargi keskossa (sissepääsu lähedale) ehitatakse väike plats suveürituste läbiviimiseks.

Umbes samas kohas, kus hakkab asuma lava, paikneb 1965. aastast Narva linna vabastamise lahingutes 1918. aastal langenud Viljandi kommunistliku polgu ja teiste Punaarmee väeosade võitlejate mälestusmärk. Alguses räägiti, et sõdurid on maetud just nimelt sinna, kuid koduloouurijad ja ajaloolased on kindlaks teinud, et nii see tegelikult pole. Sellest hoolimata on mälestusmärk praegu riigi kaitse all, ent selle seisukord on haletsusväärne ja monument on lagunemise äärel.

Narva linna muinsuskaitse vaneminspektor Madis Tuuder rääkis Põhjarannikule, et Pimeaia rekonstrueerimise projekti kohaselt jääb nimetatud mälestusmärk oma endisele kohale. Samas kinnitas ta, et usaldusväärsed uuringud on näidanud, et sellesse kohta, kus mälestusmärk paikneb, pole tegelikult kedagi maetud. “Tegemist on fiktiivse hauaga − see on meile teada −, kuid sellest hoolimata ei hakata selle mälestusmärgiga praegu midagi ette võtma. Heakorrastatakse vaid seda ümbritsev territoorium.”

“Põhimõtteliselt on sellel objektil mõningane väärtus olemas, kuid oleks muidugi õigem, kui see mälestusmärk paikneks Siivertsis, kuhu hukkunud tegelikult maetud on. Kohta teame me enam-vähem täpselt. See on keeruline küsimus, ent kui kõigile selgeks teha, mis ja kuidas oli, siis oleks teisaldamine põhimõtteliselt võimalik. Diskussioone on olnud palju, kuid praegu jääb mälestusmärk nii, nagu ta on. Võimalik, et tulevikus saab see küsimus teistsuguse lahenduse,” sõnas Tuuder.