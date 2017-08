Savisaare nimi kui valimisloosung

25. august 2017

Savisaare-nimeline valimisliit Narvas on muidugi uus nähtus Eesti valimiseelsete trikkide varalaekas. Keskerakondlane Jelena Valme on Narvas aastaid ennast avalikkusele esitlenud kui kohaliku Keskerakonna siseopositsiooni esindajat.

See on huvitav nõks kasutada tuntud ja piirkonnas populaarse poliitiku nime ära, ilma et ta siin ise kandideeriks. Ja siis veel öelda, et Savisaar küll ei kandideeri Narva volikogusse, kuid oleme teinud talle ettepaneku tulla Narva linnapeaks. See võib Savisaare austajatele Narvas anda lisastiimuli loovutada oma hääl just sellele nimekirjale. Seda enam, kui kohalikud keskerakondlased on juba paljud valijad ära tüüdanud, kuid head alternatiivi kah pole.

Muidugi peaksid Savisaare nimekirja Narvas kartma kõige rohkem kohalikud keskerakondlased, kes on ju aastakümneid nautinud ülekaalukat võimu ja ükski jõud pole suutnud neid siiani troonilt tõugata. Savisaare nime abil võib selle valimisliidu tiiva all volikogusse sattuda inimesi, kes pole kontrollitavad − isegi kui kaks jõudu võiksid formaalselt koostööle asuda. Narva keskerakondlased on harjunud, et nende ainuvõim volikogus peab olema kontrollitud ja et erakonna nimekirjas pääsevad sinna vaid need, kes alluvad parteidistsipliinile.

Iseenesest oleks ju Savisaare tulek Narva linnapeaks huvitav idee, kuid vaevalt et keegi seda praegu tõsiselt võtab. Seda enam, et tema kohtuprotsesski on veel pooleli.