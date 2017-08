Vaatemäng kõige paremas mõttes

23. august 2017

Kiviõli motofestival on juba aastaid olnud midagi palju enamat kui vaid krossirataste võidusõit. See on kõige paremas mõttes tänapäevane meelelahutus, kuhu on osavalt põimitud kokku tippsport − külgkorvidega tsiklite maailmameistrivõistluste etapp −, vaatemängulised ja haaravad mäkketõusud ning mitmed muud võistlused, lõbusad isetehtud sõidukite rallid ja Eesti tippbändide õhtused kontserdid peotelgis.

Ida-Virumaal toimub iga aastaga üha rohkem põnevaid kultuuri- ja spordisündmusi, aga ükski neist ei too mujalt kokku tuhandeid huvilisi, kes on nõus selle eest lunastama ka kalli pileti, mille maksumus on võrreldav mõne suurema rokifestivali pääsmega. Eesti sündmusterikkal ürituste suvel on nõudlik publik harjunud maksma vaid selle eest, mis talle tõepoolest korda läheb ja pinget pakub.

Kahtlemata kaasnevad sellise suurejoonelise ettevõtmisega ka prisked kulutused. Sääraste ürituste puhul ongi üks põhiküsimus otsida mõistlikku tasakaalu, kuidas üritust veelgi paremaks teha ja millised on reaalsed võimalused. Eks peakorraldajad, Kiviõli seiklusturismikeskuse eestvedajad Janek Maar ja Madis Olt teavad ise kõige paremini, kuidas see õnnestunud on. Kuid et motofestival juba kümnendat aastat toimus ning samm-sammult aina vägevamaks kasvab, ei ole põhjust mõelda, et nad alt oleksid läinud.

Ida-Viru suveürituste kavas on Kiviõli motofestival hõivanud teenitult silmapaistva koha ning loodetavasti on see nõnda ka järgmisel aastal, mil see sündmus kolib augustikuust juuni valgete ööde aega.