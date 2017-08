Festival pani mootorid mürisema tuhamäe igal küljel

23. august 2017

Nädalavahetusel toimunud juubelihõnguline motofestival pani kolme päeva jooksul mootorid mürisema vana tuhamäe igal küljel ning ei lasknud ennast segada vihmal, tormituulel ega tõsiasjal, et laupäeval läks lendu kõik, mis maasse kinnitamata.

Sel nädalavahetusel toimunud Kiviõli motofestival pakkus kolme päeva jooksul mitmesugust mootorispordiga seotud meelelahutust, millega koos käis ka kahepäevane meelelahutusprogramm. Kui reedel kimasid Kiviõlis enduurod ja punnvõrrid ning kaks seltskonda püüdis mäest alla sõita omavalmistatud masinatega, millest kaks ka finišisse jõudis, siis laupäeva nael oli mäkketõus, mis tänu tormile tekkinud ajanihkele muutus öökrossi kõrval öömäkketõusuks.

Torm viis asju ja nihutas ajakava

Ehkki laupäeva pärastlõunal üle Kiviõli käinud torm katastroofilisi tagajärgi kaasa ei toonud, viis see festivalialalt lendu nii mõnegi telgi ja osa tehnikast. Küll saabus torm korraldajatele õnnelikul ajal, sest ära tuli jätta vaid soolode kvalifikatsioonisõit, mis tähendas, et õhtusesse finaali said edasi kõik, kes ennast kirja olid pannud, ning külgkorvide viimase võimaluse kvalifikatsioon.

Tund aega sadanud vihm pikendas ka mäkketõusuvõistlust, nii et kõige kõvemad mehed pääsesid sõitma alles siis, kui väljas oli juba kottpime. “See oli küll suhteliselt ekstreemne,” tunnistas võistluste korraldaja Janek Maar, kelle sõnul käisid nad saju ajal suure kopaga rajalt vett ära tõstmas. Rajale veeuputus aga suurt jälge ei jätnud: korraga alla tulnud vihm libises üle raja nii, et pühapäevahommikusteks finaalsõitudeks oli rada ideaalses seisus ning pärastlõunal tuli rada hakata juba tolmu vältimiseks kastma.

Publikut oli sel aastal Kiviõlis vähem kui varasematel kordadel: kui tavaliselt on külastajaid 5000 ringis, siis tänavu oli inimesi umbes 3500. Maari hinnangul võib languse põhjus ühelt poolt olla kasvanud piletihind − sel aastal pidi festivalipassi eest välja käima 40-50 eurot ning päevapileti eest 22-30 eurot. “Võib-olla on asi selles, et augusti lõpus pole inimesed nii reisialtid. Võib-olla on põhjus hoopis kuu lõpus. Ei oskagi päris täpselt hinnata,” ütles ta.

Kolib juunikuusse

Järgmisel aastal tuleb motofestival aga tavapärasest oluliselt varem − juunikuus. Taotlus festivali aja nihutamiseks tehti juba mullu, kui motofestival toimus ühel ajal Weekend festivaliga. Kuna MMi etapi ajakava pannakse paika väga varakult, muutub Kiviõli etapi aeg alles järgmisel aastal.

“Proovime, kuidas juunikuus läheb,” ütles Maar. Festival toimub nädal enne jaanipäeva − 16. ja 17. juunil.

Kuna ühel ajal järgmise festivaliga on planeeritud ka uue keskuse avamine, saab festival olema kindlasti teist nägu kui praegu. Võimalik, et minnakse uuesti kahepäevase formaadi juurde. “Aga täpselt on veel raske öelda. Selle kuu puhkame ning siis hakkame uue festivali korraldamisega peale,” ütles Maar, et festivali sisu peab paigas olema oktoobriks, et jõuaks partneritega läbirääkimisi pidada.