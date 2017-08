Kohtla-Järve riigigümnaasiumi hoone sai näo

23. august 2017

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps kuulutas eile välja Kohtla-Järve riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi võidutöö, mille järgi rajatakse aastaid tühjana seisnud Pärna tänava koolihoone asemele uus.

Mailis Repsi sõnul peab riigigümnaasiumi arhitektuuriline lahendus vastama riigi ja õpilaste ootustele − olema mugav, funktsionaalne, energiasäästlik ning madalate ekspluatatsioonikuludega. Peale selle võiks uue koolimaja arhitektuur motiveerida gümnasiste loovusele ja õppetööle ning sobida linna miljööga.

Kohti jääb puudu?

“Sisu mõttes on ootus see, et ta peaks eristuma Jõhvi gümnaasiumist, sest pole mõtet teha kõrvale teist samasugust kooli,” ütles minister Põhjarannikule. Ta lisas, et ehkki Kohtla-Järve lapsed kipuvad jääma õppima Kohtla-Järvele ja Jõhvi piirkonna omad Jõhvi, tekib nii reaalne valik.

Repsi sõnul on rajatavasse riigigümnaasiumi kavandatud 360 kohta. “Kohtla-Järve hirm on, kas neid on piisavalt. Linn ise räägib juba 600 kohast − õpilaste arv ei ole nii palju vähenenud, kui alguses kardeti.”

Ratsionaalsus võitis

Arhitektuurikonkursile laekus tähtajaks 14 ideekavandit, mis kõik vastasid kvalifitseerimistingimustele ning kuulusid hindamisele. Võitis arhitektuuribüroo BOA ideekavand “Vinkel”, mis sai 6500 euro suuruse preemia (kokku oli auhinnafond 18 000 eurot).

Kavandatud kahekorruseline hoone on žürii hinnangul kompaktne ja ehituslikult realistlik. Esile toodi ka lihtsat ja loogilist lahendust, mis arvestab piirkonda, ning väärikat ja piirkonda sulanduvat materjalikäsitlust.

Žürii liige, arhitekt Maarja Nummert tõdes, et seekord võitis ratsionaalsus. Mitte nagu siis, kui otsustati naaberlinna Jõhvi riigigümnaasiumi nägu. “Tegin mitu eskiisi ning minu rõõmuks valisid Jõhvi vallavõimud kõige emotsionaalsema ja lennukama.” Nii meenutabki Jõhvi gümnaasiumi hoone hoogu sisse võtvat objekti, mis hakkab lendu tõusma.

ASi Riigi Kinnisvara avalike suhete juht Madis Idnurm selgitas, et Kohtla-Järvel ehitatakse uus ja energiatõhus gümnaasiumihoone vana ning juba aastaid tühjana seisnud koolimaja asemele, mille planeering ei võimalda luua nüüdisaegset õpikeskkonda soovitud mahus.

Järgmisena tellitakse ideekonkursi võitjalt projekteerimistööd. Kohtla-Järve riigigümnaasium peaks uksed avama 2019. aastal.