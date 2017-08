Sillamäe seitsme miljoni liiklussõlm on valmis saamas

20. august 2017

Kui Sillamäe kahetasandilise liiklussõlme ehitustööd on sisuliselt finišis, siis kohe hakatakse sealsamas ehitama kogujateed, mida mööda hakkab omakorda põhimaanteele pääsema.

Maanteeamet sõlmis Sillamäe sadama eritasandilise ristmiku ehitamiseks mullu 29. juulil ehituslepingu ASiga GRK Infra ja OYga Graniittirakennus Kallio. Lepingu maksumus oli kuni 7,05 miljonit eurot, millest 85% finantseerib ühtekuuluvusfond. Tööde lõpptähtaeg oli 7. august.

Jäänud lõpuots

Ehkki lepingu lõpptärmin on kukkunud, on osa töid objektil veel lõpetamata. “Ütleme, et 98 protsenti on tehtud ja 2 veel teha,” ütles maanteeameti Ida regiooni ehitusosakonna projektijuht Erkki Mikenberg. Tema sõnul on tegemata tööde hulgas peamiselt asjad, mille tegemist ilm mõjutab, ning vihmad on ka põhjus, miks asjad veel lõpetamata on. Nii näiteks ei saa märjal ajal markeerimistöid teha.

Uus sõlm, mis kulgeb läbi kanali ning viib autoliikluse raudteeülesõidukoha alt läbi, on kasutuses olnud juba paar kuud. Seda küll liikluspiirangutega.

Kui esialgu tekitas mitmetasandiline liiklussõlm inimeste seas vastuseisu, siis nüüd, kui kogu projekt valmis, loodab Mikenberg, et kohalike elanikega on kodurahu saavutatud. Kui inimesed pelgasid, et 9 meetri sügavune tunnel viib tee lähedal olevatest aiandusühistu kaevudest vee, siis seda juhtunud ei ole: maanteeamet on kaeve seiranud ja nende veetase on endine, kõikudes vaid ilmastiku tõttu. Samuti on lahendatud inimeste maantee ületamine ning Rumjantsevi tänava otsa rajati jalakäijate tunnel.

Kogub väljasõidud kokku

Nüüd, kui Sillamäe raudtee ja Tallinna-Narva maantee ristumise ehitamise protsess on lõppenud, alustatakse kogujatee ehitamist Pavlovi tänavast linna sissesõiduni.

“Kogujateele hakkavad tulema kõik praegused väljasõidud linnast maanteele. Neid on praegu väga palju. Osa ametlikud, osa ise tekkinud. Tulevikus hakatakse seal liikuma kogujateele ning sealt omakorda maanteele,” ütles Mikenberg.

Sel nädalal kutsus ehitaja kokku esimese töökoosoleku, selgitas nii linna kui ka maanteeameti esindajatele, millise graafikuga tööd hakkavad käima, ning lähiajal alustatakse ehitust ennast. Tee peaks valmima nelja kuu pärast.

Kuna tegemist on uue tee ehitamisega, ei tohiks see liiklust linnas väga tugevalt mõjutada. “Ainult väljasõidud hakkavad järk-järgult avanema juba kogujateele,” ütles ta.

Kogujatee ehitamine on kogu Sillamäe linna läbiva Tallinna-Narva maantee rekonstrueerimisprojekti teise etapi esimene ehitusjärk. Teises ehitusjärgus on planeeritud rajada Tolstoi tänava eritasandiline liiklussõlm.