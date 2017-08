Vaivara kinkis Narva-Jõesuule Venemaa bändi kontserdi

20. august 2017

Vaivara vald kinkis Narva-Jõesuu linnale, kellega nad tänavu sügisel ühinevad, 5400 eurot, et katta linnapäeval esinenud Venemaa popbändi Russki Razmer esinemise kulu.

Vaivara vallavanem Veikko Luhalaid ütles Narva-Jõesuu linnapäeva tervituskõnes, et lugedes Põhjarannikust lugu sellest, kuidas linnavalitsuse otsus eraldada reservfondist 5400 eurot oli pälvinud kriitikat, otsustas Vaivara vald selle raha naaberlinnale kinkida.

Nii Luhalaid kui ka Iljin teevad oma nimekirjad

“Istusime ja mõtlesime, mida kinkida. Lugesime lehte ja nii tekkiski mõte,” rääkis Luhalaid, soostudes, et 5400 eurot on küllaltki helde kingitus, kui arvestada, et tavaliselt on naaberomavalitsustel kombeks säärastel puhkudel kinkida pilte või vaase.

Kuid nimetatud juhul pole tegu tavaliste naabrite, vaid omavalitsustega, kes valmistuvad ühinemiseks. “Arvestades, et paari kuu pärast on meil nagunii ühine rahakott, siis see summa läks lihtsalt ühest taskust teise,” selgitas Luhalaid kingitust.

Eelseisvatel valimistel kandideerib Luhalaid ühinevas omavalitsuses Keskerakonna esinumbrina. Kuigi Narva-Jõesuus on valimistel eelmistel kordadel edu saavutanud põhiliselt valimisliidud, kandideerib seekord Keskerakonna nimekirjas Luhalaidi sõnul ka päris palju Narva-Jõesuu inimesi.

Narva-Jõesuu praegune linnapea Maksim Iljin kavatseb aga moodustada valimisliidu ja hakata ise selle esinumbriks. “Põhiline eesmärk on töötada koos Vaivaraga normaalselt nagu üks linn. Meie valimisliidus moodustavad vähemalt kolmandiku Vaivara inimesed.”

Mitmed poliitikud on napisõnalised

Narva-Jõesuu ja Vaivara volikogu juhid oma plaane veel ei avalikusta. “Aega veel on. Mõtleme, peame läbirääkimisi,” sõnas Narva-Jõesuu volikogu esimees Kalle Kekki, kes astus sel aastal välja IRList.

Vaivara vallavolikogu esimees, sotsiaaldemokraat Heiki Luts oli aga veelgi napisõnalisem. “Sel teemal ei ütle ma praegu midagi,” kõlas vastus tema kandideerimisplaanide kohta.

Narva-Jõesuus viimastel valimistel ülekaalukalt enim hääli kogunud Tatjana Pagajeva kavandab samuti oma valimisliidu loomist, kuid temagi hoidus konkreetsematest plaanidest rääkimast.

Kui praegu on Vaivara volikogus 11 ja Narva-Jõesuus 13 kohta, siis ühineva omavalitsuse volikogusse hakkab kuuluma 17 saadikut.