Tänukirjad tegemata töö varjamiseks

20. august 2017

Korteriühistute juhid on kohalike valimiste eel hinnaline seltskond. Ei ole kahtlust, et nad on oma ringkonnas arvamusliidrid, kelle mõtted ja hoiakud võivad oluliselt mõjutada ka nende hallatavate majade elanike otsuseid, kelle poolt valimistel hääletada. Rääkimata sellest, et hinnatud ja tublisid ühistute esimehi ihkab oma kandidaatide nimekirjas näha peaaegu iga erakond või valimisliit.

Selle teadmise taustal mõjub Kohtla-Järve linnavalitsuse poolt mõned kuud enne järgmisi valimisi korraldatud osa korteriühistute tunnustamine paratamatult katsena neid oma leeri meelitada. Iseenesest on ju tunnustamine ja tänukirjade jagamine kiiduväärt ettevõtmine, kuid küsimusi tekitab selle ajastamine.

Usutavasti valmistaks aga kõikidele korteriühistute juhtidele tänukirjadest märksa rohkem rõõmu see, kui Kohtla-Järve linnajuhid tuleksid välja linna elamumajanduse arendamise põhjaliku plaaniga. Ligemale 20 aasta jooksul, mil Keskerakond Kohtla-Järvet valitsenud, on linna korterite väärtus langenud teise paarikümne Eesti suurema linnaga võrreldes kõige madalamaks ja jääb kordades alla nii Rakverele, Haapsalule, Viljandile kui ka paljudele teistele väiksematele linnadele.

Linnavõimude reaalne tugi paljude raskustega võitlevatele korteriühistutele on olnud minimaalne ning pole näha ka selget plaani, mida selles osas on kavas edaspidi teha. Tänukirju jagada on lihtne ja odav viis varjata tegemata tööd, millest oleks kasu tuhandetel inimestel.