Kuristik pealinna ja provintsiklubide vahel aina laieneb

20. august 2017

Kui eelmistel aastatel on eelkõige Ida-Viru jalgpalliklubid olnud meistrisarjas pealinna meeskondade ainsad ohustajad, siis tänavu nende hammas suurele nelikule peale ei hakka.

Kui kevadel suutis tänavust hooaega südilt alustanud Narva Trans veel esimestega sammu pidada ja hoidis neljandat kohta, edestades valitsevat meistrit Tallinna FCId, siis nüüdseks on nende vahe kärisenud juba 20 punktile. Juuni algusest saati sügavas mõõnas olev Trans oli FCIga vastamisi teisipäeva õhtul Kreenholmi staadionil ja sai kirja seitsmenda järjestikuse kaotuse sel suvel. Pealinna meeskond võitis 3:1.

Sitked lahingud, kuid null punkti

Tasavägiselt alanud mängu tõi otsustava pöörde 21. minutil Narva kahjuks määratud penalti, mida nende väravavaht Artur Kotenko nimetas kohtuniku veaks, mis määras ka kohtumise edasise käekäigu. Teise poolaja alguses läks FCI juba 3:0 ette ja Narva kasuks suutis Ilja Ferapontov lüüa vaid ühe auvärava.

Tund aega varem algas mäng Sillamäel, kus sealne Kalev andis sitke lahingu meistrisarja ülekaalukaks liidriks olevale Tallinna Florale. Sillamäe võitles vastu terve esimese poolaja ja oli teise alguses isegi aktiivsem. Meeskonna suurimal väravakütil Aleksandr Volkovil tekkis isegi hea võimalus, kui ta jooksis Flora ees vabaks ja sai pea peale äärelt hea söödu Aleksandr Suhharovilt. Löök läks väravapostist napilt mööda.

Flora väravavaht Mait Toom ütles Põhjarannikule, et Volkovi liikumised võeti enne kohtumist eraldi läbi. “Teadsime, et tema on mees, kes veab Sillamäed ja on tõesti väga ohtlik. Täna me teda täiesti neutraliseerida ei suutnud − mõned korrad sai ta ka löögile, aga võrku ta õnneks seekord üles ei leidnud,” rääkis ta pärast lõpuvilet.

Kalev jäi kaotusseisu mõned minutid pärast Volkovi luhtunud väravavõimalust. Flora järjekindlad katsed kaitseliini taha antud söötudega väravavõimalust saada kandsid vilja 53. minutil, kui pall jõudis sel moel Rauno Sappinenini, kes lükkas selle värava ette vabaks jooksnud Mihkel Ainsaluni, kes selle mõnelt meetrilt tühjaks jäänud väravasse lükkas.

Puhkepäeva saanud Mihhail Starodubtsevi asemel Kalevi puuri kaitsnud ja sel hooajal esimest korda põhimeeskonna algrivistusse kuulunud Eduard Orehhov tegi kohtumise jooksul mitmeid häid tõrjeid, kuid 80. minutil tõmbas ta maha taas hooga karistusalasse sööstnud Sappineni ja Zakaria Beglarašvili penalti löömisel ei eksinud. Mõned minutid hiljem lõi Sappinen ka ise palli Sillamäe võrku.

Lühikese pingiga saab jaks otsa

Mait Toomi sõnul sai selles kohtumises otsustavaks Flora mängijate järjepidevus. “Hoidsime oma mänguplaanist kinni ja see tõi lõpuks ka tulemuse. Tundus, et teisel poolajal hakkasid nad ka väsima. Nad pidid kaitses kõvasti töötama, nad jooksid kindlasti rohkem kilomeetreid kui meie, sest meie valdasime palli rohkem,” tõdes ta. Toom lisas, et sel hooajal mitte ühtegi mängu kaotanud Florat juhendav Eesti koondise endine peatreener hollandlane Arno Pijpers on toonud meeskonda juurde kaitsekavalust. “Igas mängus pole vaja lõpuni tormata ja kõiki meeskondi alati üle joosta, vahel tuleb ka targalt seista.”

Kalevi peatreener Vadim Dobiža kiitis oma mängijaid võitlusliku mängu eest, kuid tõdes, et olukorras, kus varumehi pole ja osa pallureid teeb kaasa nii põhimeeskonnas kui ka duublis, kiputakse teisel poolajal paratamatult väsima. “Sellises olukorras olnuks tark rohkem palli hoida, aga mitte anda pikki sihituid sööte ette. See olnuks võimalus viigiseisu hoida ja oodata oma sobivaid kontravõimalusi. Flora ei pressinud meid kõrgelt,” märkis ta.

Peterburi Zeniidi akadeemiast selleks hooajaks Sillamäele tulnud kaitsja Mihhail Slaštšev märkis, et nii Zakaria Beglarašvili kui ka Brent Lepistu andsid pidevalt väga häid sööte meie kaitseliini taha. “Alguses saime nende söötudega hakkama, pärast enam ei õnnestunud − küllap andis ka väsimus tunda,” tõdes noormees, kes kinnitas, et on valmis Sillamäele veel üheks hooajaks jääma.

Juba sel reedel kell 19 võõrustab Kalev koduväljakul Nõmme Kaljut, Transil on laupäeval Tartus mäng sealse Tammekaga, kes jääb nii Transist kui ka Kalevist maha vaid ühe punktiga.