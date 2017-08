Surmakutsar Jaan Piim sai peaaegu maksimumkaristuse

17. august 2017

Kolme noore inimese surmaga lõppenud avarii põhjustamises eile süüdi mõistetud Jaan Piim peab Viru maakohtu otsuse kohaselt 10 aastaks vangi minema. Maksimumkaristus olnuks 12 aastat. Kaitsja sellega ei nõustu ja kaebab kohtuotsuse edasi.

Jaan Piima (28) protsessi ühelgi istungil pole olnud nii palju ajakirjanikke ja kaameraid nagu eile, otsuse väljakuulutamise ajal. Tavapäratu oli seegi, et kohus lubas otsuse ettelugemise ajal kaameratel välkuda ja suriseda.

Kohus leidis tahtlikkuse

Kohtunik Deniss Minzatov luges ette otsuse resolutiivosa, mille kohaselt peab Piim 10 aastaks vangi minema (sellest arvestatakse maha paar kuud, mis Piim eelvangistuses oli). Lisakaristuseks mõisteti talle 3 aastaks juhtimisõiguse äravõtmine päevast, mil ta vanglast vabaneb, vangisoleku ajaks nagunii. Tasuda tuleb tal ka 3182 eurot kohtukulusid.

Kohtunik Minzatov teatas, et kohtu arvates on Piima kuritegu õigesti kvalifitseeritud liiklusnõuete tahtliku rikkumisega avarii põhjustamises, mille tagajärjel saabus kahe või enama inimese surm. Kohus leidis, et tol traagilisel õhtul oli asfalt vihmamärg ning on üldteada asjaolu, et seetõttu võib teekate tavalisest libedam olla. Piim aga sõiduolusid ei arvestanud, üritas oma BMWga jõulibisemise abil kurvi võtta, libises vastassuunavööndisse ja põrkas kokku seal sõitnud bussiga.

Minzatov selgitas, et kohus arvestas karistuse määramisel, et see peab mõjutama nii süüdistatavat kui ka avalikkust laiemalt, sest liilusrikkumistest põhjustatud rasked õnnetused on Eestis probleem.

Samuti nentis kohus, et Jaan Piima on liiklusrikkumiste eest varem korduvalt nii kriminaal- kui ka väärteokorras karistatud, kuid senised karistused pole teda piisavalt mõjutanud. “Jaan Piima sõidustiil on talle endale ja kaasliiklejatele ohtlik − ja seda juba pikemat aega. Seetõttu mõistab kohus karistuse maksimummäärale lähedaselt ega näe põhjust tingimisi karistuse määramiseks,” ütles kohtunik Minzatov.

Tsiviilhagi ei rahuldatud

Mis puudutab 50 000 euro suurust tsiviilhagi, mille esitas hukkunud Marion Jaloneni vend Mikko hukkunute lähedaste nimel, siis kohus leidis, et selleks puuduvad erandlikud asjaolud, mis võimaldaksid seda hagi rahuldada. Selliseks asjaoluks võiks olla kohtuniku sõnul näiteks see, kui inimene näeb lähedase hukkumist pealt. “Lähedase inimese kaotus ja lein kui selline ei ole erandlik asjaolu, sest need kaasnevad paratamatult iga inimese surmaga,” leidis kohus.

Prokurör Olga Dorogan oli kohtuotsusega üldjoontes rahul, eelkõige selles, mis puudutas karistuse määra, sest just 10 aasta pikkust vangistust ta kohtult Piimale taotles. Eriarvamusele jäi ta aga kohtu seisukohast, et pole alust tsiviilhagi rahuldamiseks. “Sellega ma pole nõus. Kas ma selles osas kohtuotsuse edasi kaeban, jään vastuse võlgu, kuna pean vajalikuks enne seda tutvuda kohtuotsuse põhistusega,” sõnas Dorogan.

Prokuröri sõnul ei olnud selle kriminaalasja menetlemine kerge. “See oli emotsionaalselt väga raske, läbi elada teiste inimeste [kannatanute] muret, nendega suhelda, kuulata kohtuistungil neid üle… see oli tõesti emotsionaalselt väga raske.”

Prokurör avaldas lootust, et nimetatud kriminaalasjas on tõnendid piisavalt tugevad ja selged, et selles kohtuotsuses kõrgemad kohtuinstantsid mingeid kardinaalseid muudatusi ei tee, kuid täielikku kindlust ei saa tema sõnul kunagi olla.

Jaan Piima kaitsja Allan Valk ütles, et tema ja ta kaitsealune ei ole kohtuotsusega rahul. “Otsus oli veidi ootamatu eelkõige karistuse, aga ka kvalifikatsiooni osas,” sõnas ta. Kohtuprotsessi käigus püüdis kaitse tõendada, et Piima õigusvastases käitumises polnud tahtlust ning kõik juhtus ettevaatamatusest, mis oleks ka vähendanud võimaliku karistuse määra praegusega võrreldes. “Me ei nõustu kohtu nende põhjendustega ja kaebame kindlasti edasi,” ütles Valk pärast kohtuotsusega tutvumist.

Hukkunud Marion Jaloneni vanaema Juta Jalonen ütles Põhjarannikule, et on Jaan Piimale määratud karistusega rahul. “Oleme väga rahul. Ise mõtlesime enne, et hea, kui 8 aastat antakse. See, et tsiviilhagi ei rahuldatud… ega see raha oleks lapsi nagunii tagasi toonud,” sõnas ta.

Liiklustragöödia leidis aset mullu 30. juuli õhtul kell 20.52 Aseri vallas Koogu külas asuva Olerexi tankla juures. Jaan Piima juhitud sõiduauto BMW sõitis tanklasse viivalt kõrvalteelt peateele, kaotas parempööret sooritades juhitavuse, libises vastassuunavööndisse ning põrkas kokku seal liikunud bussiga MAN.

Sündmuskohal hukkusid tagaistmel istunud elukaaslased Tatjana (20) ja Renart (21), järgmise päeva varahommikul suri saadud vigastustesse haiglas Jaan Piima kaaslane Marion (21).