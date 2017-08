Esimehe umbusaldamise asemel jagati volikogus mett ja teed

14. august 2017

Narva volikogu neljapäevasel istungil jagas opositsioon mett, teed ja sidrunit, et keegi rahvaasemikest edaspidi ei haigestuks. Nii vihjati volikogu esimehe Aleksandr Jefimovi haigushüvitistele, mis mehe kohtupinki ja esimeses kohtuastmes süüdimõistva otsuseni viisid.

Kuigi Viru maakohus mõistis kahe nädala eest Jefimovi süüdi kelmuses seoses haigushüvitiste väljapetmisega, millega ta omastas ligi 5000 eurot, ning mees sai tingimisi vangistuse, ei tõstatanud volikogu esimehe umbusaldamise küsimust ükski saadik.

Opositsioonis olevate sotside juht Ants Kutti ütles Põhjarannikule, et nad piirdusid vaid vihjega, mis kätkes tervisetoodete jagamist.

“Me väga lootsime, et inimene [Jefimov] tõstatab ise selle küsimuse ning kommenteerib kuidagi oma otsust jätkata või mitte volikogu juhina ja ütleb, mida ta sellest arvab. Kuid nägime nullemotsiooni,” sõnas Kutti. Ta lisas, et nende fraktsioon peab veel arutama, kas umbusaldusavaldus antakse sisse või mitte.

IRLi kuuluv volikogu liige Katri Raik ütles, et see on inimese südametunnistuse ja väärtushinnangute küsimus. Ta möönis, et kuigi Jefimov mõisteti süüdi, pole kohtuotsus jõustunud ja see võidakse ümber vaadata. “Kuid minule on arusaamatu see fakt, et ta on asunud [haigekassale] juba raha tagastama ehk siis end süüdi tunnistanud.”

Raik märkis samas, et nüüd on Narva volikogus kolm liiget, kes on kohtu all ja vaidlustanud süüdimõistva otsuse: peale Jefimovi ka Fjodor Ovsjannikov ja Artur Pärnoja. “Päris huvitav koosseis,” muigas ta. “Nüüd aga tekib küsimus: kes meid usaldab? Kas usaldavad meid valijad, kas usaldavad partnerid, sealhulgas riik?”

Aleksandr Jefimoviga ühte fraktsiooni Ühtne Narva kuuluv keskerakondlane Aleksei Mägi tunnistas Põhjarannikule, et Jefimovi küsimus on keeruline.

“Tõenäoliselt arutatakse seda küsimust fraktsioonis, enne kui ta ühe või teise otsuse langetab,” sõnas ta.

Ta viitas süütuse presumptsioonile ja asjaolule, et Jefimovi suhtes pole kohtuotsus veel jõustunud.

“Kuid isegi nüüd, kui kohtuasi on veel pooleli, tekitab see küsimus paljudes negatiivset reaktsiooni. Olen isegi endalt küsinud, et hoidku küll jumal selle eest, aga kui ma ise oleksin sattunud Jefimoviga sarnasesse olukorda, mida ma siis teeksin. Täiesti võimalik, et oleksin tagasiastumisavalduse esitanud, sest see on ümbritsevate inimeste usalduse küsimus.”