Aidu veemaa viib inimesed veele

11. august 2017

Aidu veespordikeskus, mille südameks on ja oli sõudekanal, saab uue idee kohaselt veemaaks, kuhu peaks asja olema nii tippsportlasel kui ka tavakülastajal ning kus vett saab vaadata nii pealt- kui altpoolt ja palju rohkem kui ainult keskuse südameks oleval sõudekanalil.

Varem Aidu veespordikeskuse nime kandnud endine karjääriala on saanud endale koos idee uuenduskuuriga enne piirkondade konkurentsivõime tõstmise meedet ka uue töönime: veemaa.

“See on narratiiv, mille me töö käigus välja mõtlesime. Aidusse on planeeritud nii veepealseid kui ka veealuseid matku. Me viime inimese veele väga erisugustes kohtades ja eri viisi. Sellest see veemaa mõte,” ütles Aidu OÜ Cumulus Consulting juhatuse liige Mihkel Laan. Cumulus Consulting võitis eelmisel aastal Aidu veespordikeskuse idee- ja projektijuhtimiskonkursi, mille peaülesanne oli just taotluse esitamine piirkondade konkurentsivõime tõstmise meetmesse ning positiivse otsuse korral projekti käivitamine.

Sisuliselt saab Aidu veemaa teenused jaotada kaheks suuremaks kategooriaks: põhiteenused, mida hakkab pakkuma SA Aidu Veespordikeskus rajatavas teenindushoones ja välialal, ning lisateenused, sealhulgas toitlustus ja majutus, mida hakkavad ellu viima koostööpartnerid. Neid on Aidul praeguseks paarkümmend. “Meil on konkreetsete firmadega sõlmitud eelkokkulepped mitmesuguste teenuste pakkumiseks ja arendamiseks,” kinnitas Laan. See aga ei tähenda, et partnerite ja teenuste ring ei võiks veelgi laieneda ning uued head ideed ära põlatakse.

Tippsport on üks osa

Teenuseid hakatakse pakkuma kümnel füüsilisel objektil. Neist teenindushoone, finišitorni, sõude- ja aerutamiskanali, veeatraktsioonide ala, tasuta kasutatava rannaala, terviseraja ning paar sauna teeb valmis Aidu veespordikeskus, kusjuures kõik need tegevused jäävad alale, mis on vaid tükike kogu karjääri territooriumist.

See ei tähenda, et ülejäänud karjääri veeteid ning ka maismaaosa kasutusele ei võeta. Sinna ei planeerita lihtsalt investeeringuid. Küll võivad neid investeeringuid teha partnerid, kelle kanda jääb ka planeeritud puhkemajade ehitamine.

Keskuse südameks jääb sõudekanal koos teenindushoone ja finišitorniga. Sõudekanal vastab nii sõudeliidu kui ka aerutamisföderatsiooni nõuetele ning tulevikus võiks see võõrustada nii maailmameistrivõistlusi kui maailmakarika etappe koos 5000 pealtvaatajaga.

Teenindushoone põhilisi eesmärke on pakkuda spordi harrastamiseks vajalikke tugiteenuseid. Selleks paiknevad hoones sportlastele ja spordihuvilistele mõeldud jõusaal, riietus- ja pesuruumid ning saunad, aga ka vastuvõturuum koos laste mänguala ja toitlustusega.

Peale selle on majas erisugused ruumid seminaride, ürituste ja pidude läbiviimiseks.

Finišitorn on mõeldud peamiselt tippspordiürituste läbiviimiseks. Finišitorn võimaldab täpset ajamõõtmist nii võistlustel kui ka treeningutel ja võimalust teostada professionaalsel tasemel meediakajastust. See kõik peab olema juhuks, kui Aidu tahaks võõrustada mõnd tippspordisündmust − nende korraldamine on läbi ajaloo olnud keskuse üks eesmärk ning see pole muutunud.

Räägivad Aidu karjääri lugu

Ajal, kui kanal ei ole veespordiks kasutusel, hakkab finišitorn rääkima erisuguseid lugusid. Sealhulgas Aidu karjääri enda lugu.

Aidu ekspositsioon tutvustab Aidu ajalugu, nii kohalike inimeste elu, asustuse kui ka loodus- ja tööstusmaastiku kujunemist. Kuna tegu on viimase sajandi jooksul kardinaalselt muutunud paigaga, tuuakse välja sellele omane identiteet.

Näitus tuleb neljakorruselise torni kolmele korrusele ning iga korruse väljapanek keskendub ise teemale: kaevandusmaastik, sõude- ja veespordialad, veealune maailm. Nii saab seal läbi viia mitmesuguseid keskkonnahariduslikke õppeprogramme, mida hakatakse kindlasti pakkuma ka väljaspool maja.

Teenindushoone ja selle parkimisala lähedusse rajatakse nii lastega peredele kui ka sõpruskondadele ja ekstreemspordihuvilistele mõeldud veeatraktsioonide ala. Seal saab supelda ujuvbasseinis, kus vesi peaks minema oluliselt soojemaks kui sügavates kanalites, ja kasutada mitmesuguseid veeatraktsioone alates vesirolleritest ning lõpetades ronimistornide ja liumägedega.

Piirkonna uhkeim lauasõit

Veeatraktsioonide ala juurde kuulub ka vee- ja lumelauarada. Kahemastilise kaablisüsteemiga rajale tulevad erisugused obstaaklid. Sõidu pikkus seal saab olema ligikaudu 200 meetrit, mis ajaliselt tähendab 10-15 minuti pikkust sõitu.

Rajale ehitatakse erisuguse raskusastmega obstaakleid, sealhulgas üks, mida nimetatakse funbox´iks ning mis on mõeldud just kahemastilisele kaablisüsteemile ning annab võimaluse sõita mõlemat pidi ja sooritada erisuguseid trikke. Sellist obstaaklit pole ei Eestis ega ka naaberriikides ning see teeb Aidu veelauapargi piirkonna eelistatuimaks.

Selleks, et raja veelauapargi hooaeg oleks pikem, saab rada talvel sõita lumelauaga. Veelaua obstaaklid selleks küll ei kõlba ning need võetakse enne jäätumist veest välja. Lumelauapargi hüpped ja obstaaklid saavad olema lumest.

“Aidus saab veele väga erisuguste sõiduvahenditega ning me ei räägi siin paarist-kolmest inimesest, vaid ikka saja inimese korraga vee peale saamisest,” lubas Laan.

Kliendi soovi kohaselt on veesõidukid siis kas kiiremad või aeglasemad, sõidud pikemad või lühemad ning neid tehakse kas koos kapteniga või omasoodu.

Jätkatakse ka äärmiselt populaarsete valgustatud matkade korraldamist. Kuna karjääri täitumisel veega on osas endistes tranšeedes jäänud vee alla ka puud ja taimed ning vesi kanalites on selge, siis on võimalik vee alla jäänud maailma vaadelda nii matkaparvedelt kui ka sukeldudes.

Peale matkade vett ja maad mööda pakutakse koostööpartnerite abiga erisuguseid saunasid. Ka keskus ise rajab paar klasseintega sauna, mida on võimalik väiksema seltskonnaga rentida.

Kui teised teenused on keskuses tasulised, siis planeeritud rannaala on kasutamiseks kõigile ja tasuta. Seda ala kasutavad kohalikud suplemiseks juba praegu, projekti käigus tehakse seal pinnasetöid, ehitatakse riietuskabiinid ja rajatakse vajalik infrastruktuur.

Veematkale saab ka järgmisel aastal

Aidu veemaa peaks planeeritud kujul valmis saama 2019. aastal. See aasta kulub ettevalmistusteks. Muu hulgas tuleb lahendada maa omandiküsimus. “Praeguseks on see maa, mida sihtasutus endale tahab, hinnatud ning oleme taotlusesse sisse kirjutanud ka selle omandamise riigilt,” ütles Laan, kelle hinnangul võiks selle küsimuse lahendamine võtta umbes pool aastat. Peale selle on teha veel projekteerimistöid.

Ehkki järgmisel aastal saab kanali ümbrusest ehitustander − nii kanali taristu kui hooned lähevad korraga ehitusse ning peavad samal ajal valmis saama −, hakkab sihtasutus kindlasti juba ka järgmisel aastal väiksemaid veematku korraldama. “Praegu ongi teenusepakkumine ja teenuste kõva häälega reklaamimine jäänud lõpetamata omandiküsimuste taha,” ütles Laan.