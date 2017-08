Peaminister innustas parteikaaslasi tänavale tulema

7. august 2017

Neljapäeva õhtul pisut rohkem kui pooleks tunniks Jõhvi kontserdimajja Keskerakonna esinumbrit Jõhvi volikogu valimistel Martin Repinskit kiitma põiganud erakonna esimees ja peaminister Jüri Ratas innustas saalis olnud paarikümmet inimest aktiivselt kampaanias osalema.

Ta sõnas, et oluline ei ole see, et Jõhvi tänavapildis hakkaksid silma poliitikud suurtel plakatitel. “Oluline on, et meie liikmed on hommikul varajastest tundidest, lõunal ja kuni õhtu hiliste tundideni välja valmis kuulama Jõhvi elanikke. On nõus oma programmi tutvustama ja selle eest seisma. See on nende valimiste kõige olulisem juhtlõng. See tähendab reaalset tööd tänavatel, inimeste uste taga, kaupluste ees, bussipeatustes, kultuurikeskustes, päevakeskustes üle Jõhvi valla,” rääkis Ratas sütitavalt.

Jõhvi tulemus väga tähtis

Ratase sõnul võtab Keskerakond Jõhvi valimisi väga tõsiselt. “Jõhvi valimised on need, mille põhjal pannakse suuresti paika, kuidas on erakonnal Ida-Virumaal läinud,” ütles ta, lisades, et parim vallavanemakandidaat on Martin Repinski, kes võib arvestada tema toetusega. Kui Keskerakonnal on aastaid olnud ainuvõim Narvas, Kohtla-Järvel ja Sillamäel, siis Jõhvis on tulnud jagada võimu teistega.

Keskerakonna esimees ütles veendunult, et Repinski teeb Jõhvis seekord hea tulemuse. “Tal on hea emotsioon sees. Olen kindel, et ta läheb sooritama seda tulemust 100protsendiliselt,” kinnitas ta.

Martin Repinski, kes esitles eile Jõhvis Keskerakonna valimisprogrammi, mille põhiloosung on “Jõhvi Eesti noortepealinnaks!”, ütles, et sihiks on valimistel välja tulla vähemalt 50 kandidaadist koosneva nimekirjaga.

Keskerakond on Jõhvis lõhenenud

Jüri Ratas oli Jõhvis samal päeval, kui endine Keskerakonna esimees Edgar Savisaar teatas oma valimisliidu loomisest Tallinnas. Ratas ütles Põhjarannikule, et ei usu, et Savisaare toetajad hakkaksid oma valimisliite tegema ka teistes omavalitsustes.

Ent Jõhviski on toimunud Keskerakonnas tugev lõhenemine, seejuures pole sel Savisaarega mingit pistmist, vaid põhjuseks on omavahelised erimeelsused. Nii kavatsevad siinsed keskerakondlased kandideerida koguni kolmes konkureerivas nimekirjas. Eelmine vallavanem Eduard East kandideerib valimisliidus Jõhvi, praegu volikogusse kuuluvad endised riigikogu liikmed Endel Paap ja Kaarel Pürg valimisliidus Jõhvi Eest!. Kaarel Pürg põhjendas neljapäevases Põhjarannikus sellist valikut muu hulgas erakonna juhtkonna täieliku huvipuudusega Jõhvi käekäigu vastu valimistevahelisel ajal.

“Muidugi on kõige parem, kui Keskerakond läheb võimalikult ühtse nimekirjaga kõikjal Eestis, kaasa arvatud siin, Jõhvis. Kui need inimesed soovivad minna valimisliitu, siis see on nende valik,” ütles Ratas Põhjarannikule Jõhvis toimunud Keskerakonna lõhenemise kohta.

Ta manitses ka erakonnakaaslasi ühtsusele. “Jõhvi osakond peab saama hea meeskonnatunnetuse. Meil ei ole täna aega kakelda,” kinnitas ta.

Ratas pani Voronovi mõtlema

Esitledes Repinskit Jõhvi vallavanema ja Arthur Seppernit vallavolikogu esimehe kandidaadina, pidas Ratas oluliseks kohalikes omavalitsustes juhtivatele kohtadele pürgijate varajast avalikustamist. “Valijad peavad teadma, kes on need kandidaadid, kes kandideerivad volikogu esimeheks, linnapeaks või vallavanemaks,” märkis ta.

Ratase esinemist Jõhvis kuulasid saalinurgas Narva volikogu keskfraktsiooni juht Aleksei Voronov ja Narva piirkonna aseesimees Andrus Tamm. Neli aastat tagasi otsiti Narvas linnapeakandidaati veel tükk aega pärast valimisi. Lõpuks sai selleks valimistel volikogu ukse taha jäänud Eduard East, kes pidas ametis vastu alla kahe aasta.

Voronov ütles Põhjarannikule, et Narva Keskerakonnal ei ole praegu volikogu- ega linnapeakandidaate. “Meil on Narvas teine põhimõte olnud. Loome tugeva meeskonna ja kui võidame valimised, siis vaatame,” ütles ta. “Kuid saime nüüd partei liidrilt, peaministrilt, signaali ja hakkame mõtlema. Kui partei juhtkond on seisukohal, et tuleb varem välja pakkuda, siis järgime seda.”

Valimisliit Meie Narva on oma linnapeakandidaadiks nimetanud sisekaitseakadeemia rektori Katri Raigi.