Narva-Jõesuu teeb valimiste eel suurejoonelise peo

7. august 2017

Kuigi Narva-Jõesuul pole tänavu ümmargust tähtpäeva, otsustasid linnavõimud kaks kuud enne kohalikke valimisi tähistada linnapäevi varasemast suurejoonelisemalt ja kulutada selleks rohkem maksumaksjate raha.

Narva-Jõesuu tähistab järgmisel laupäeval, 12. augustil linna staatuse saamise 24. aastapäeva. Linnavalitsuse kultuurispetsialist Elvira Aljošina ütles, et tema mälu järgi on tulemas linnapäeva kõige võimsam kontsert läbi aegade. “Meile tuleb tuntud bänd,” sõnas ta.

Veerand reservfondi rahast bändile

Tegemist on rohkem kui veerand sajandit tegutseva Venemaa menuka sündipopi ansambliga Russki Razmer. Eelmisel kolmapäeval otsustas Narva-Jõesuu linnavalitsus eraldada reservfondist osaühingule BGMD 5400 eurot selle bändi kontserdi korraldamiseks.

Võrdluseks, Narva-Jõesuu tänavuse eelarve kogu reservfondis on kõigest 20 000 eurot. Tänavune kultuuri- ja spordiürituste eelarve ulatub ligemale 57 000 euroni, mis on niigi 16 000 euro võrra mullusest suurem.

Linnavalitsuse finantsjuht Anžela Jakutova selgitas, et Russki Razmeri esinemisega mõtles linnavalitsus kaunistada ja elavada linnapäeva. “Juba nimi ütleb, et oleme kuurortlinn. Kuna rahaline seis võimaldab, siis otsustasimegi korraldada veel ühe kontserdi ja kutsuda esinema ansambli Russki Razmer,” rääkis ta.

“Me teeme seda eelkõige kohalike inimeste jaoks, kuid püüame sel moel meelitada linna ka turiste ja külalisi naaberlinnadest, aga võib-olla ka naaberriikidest,” lisas Jakutova.

Elvira Aljošina sõnul langes valik Russki Razmeri kasuks, kuna nende honorar ei olnud väga kõrge ja nende esinemisgraafik võimaldas sel päeval Narva-Jõesuusse tulla. “Kaalusime ka teisi esinejaid, kuid nendele ei sobinud kuupäev,” märkis ta.

Läbimõtlemata kulutus

Narva-Jõesuu valijate lemmik, volikogu liige Tatjana Pagajeva tunnistas, et 5400 euro täiendav eraldamine linnavalitsuse poolt ühele kontserdile pani ta nördima. Ta nimetas seda läbimõtlemata kulutuseks.

Ta meenutas, et kui eelmisel aastal koondas linnavalitsus kaks kultuuritöötajat, siis põhjendati seda kulutuste optimeerimisega. “Eelarve koostamisel suunati nende inimeste palgarahast vabanenud 11 000 eurot just kultuuriürituste korraldamiseks. Ja nüüd eraldatakse veel 5400 eurot! See on minu meelest nonsenss, seda enam, et meil ei ole sel aastal mingit linna juubelit,” oli Pagajeva pahane.

Kui linnavalitsusel tekkis üleliigset raha, siis tulnuks see tema meelest suunata muusikakooli õpetajatele. “Lasteaias palgad tõusid, aga seal mitte,” märkis ta.

Pagajeva ütles, et kavatseb selle küsimuse tõstatada lähimal volikogu istungil, olgugi et Venemaa bändile eraldatud raha see tagasi enam ei too.

Narva-Jõesuu linnapäeva pidustuste traditsiooniline osa on ka karneval, mille tänavune kuningas on Peterburi tuntud kirjanik ja satiirik Semjon Altov, kes elab suure osa ajast oma Narva-Jõesuu majas. Kontserdiprogramm toimub Heledas pargis, kus enne Russki Razmeri lavale tulekut astub üles ka teisi esinejaid.