Liina Mihkelson tuleb Jõhvi põhikooli tagasi

4. august 2017

Kevadel eelmise vallavalitsuse poolt Jõhvi põhikooli direktori kohalt vallandatud Liina Mihkelson asub tõenäoliselt juba järgmisest esmaspäevast taas kooli juhtima.

Jõhvi vallavalitsus otsustas eile erakorraliselt kokku tulnud istungil nõustuda Mihkelsoni kompromissettepanekuga, mis lõpetaks tema alustatud kohtumenetluse, mida ta alustas vallavalitsuse vastu, vaidlustades oma vallandamise.

Vallavanem Aleksei Naumkin ütles, et kompromiss seisneb selles, et Mihkelson loobub esitatud hagist, vallavalitsus aga ennistab ta Jõhvi põhikooli direktoriks ning katab tema kohtusse pöördumisega seotud õigusabikulud. Nende suurust Naumkin eile avaldada ei soovinud.

Kompromissettepaneku jõustumiseks peab selle kinnitama kohus. Kui kohtunik jõuab seda teha lähipäevil enne puhkusele minekut, saab Mihkelson juba esmaspäevast taas Jõhvi põhikooli direktorina tööle asuda.

Ivlijev jäi erapooletuks

Naumkini sõnul oli vallavalitsuse soov, et põhikool saaks võimalikult kiiresti direktori, ning Liina Mihkelson on mitme aasta jooksul tõestanud, et ta on sobiv inimene selle kooli eesotsas. Juristina nägi ka Naumkin tema vallandamises mitmeid küsitavusi ning kohtus protsessimine oleks võinud Jõhvi vallale kaasa tuua suure rahalise nõude.

Vallavalitsuse varem välja kuulutatud direktori konkurss tühistatakse ja plaanitud vestlused kandidaatidega jäävad ära. Jõhvi põhikooli hoolekogu esimees Guido Tellis on varem öelnud, et viie konkursil osaleja seas tugevaid direktorikandidaate polnud.

Liina Mihkelson sõnas, et tal on vallavalitsuse otsuse üle hea meel, sest ta saab taas asuda tegema tööd, mida talle meeldib teha ning mille juurest ta ülekohtuselt kõrvaldati. “Kuigi enne esmaspäeva ma ametlikult tööle asuda ei saa, olen püüdnud koolis toimuvaga end ikka kursis hoida. Tean, et mind ootab kohe ees suur tööpõld. Pean leidma uusi inimesi, kuna lahkub nii õppealajuhataja kui ka tööõpetuse õpetaja. Osas klassiruumides käib remont. Uue õppeaasta alguseni on jäänud vähem kui üks kuu,” sõnas ta.

Mihkelsoni tööle ennistamist toetas peale vallavanema ka vallavalitsuse liige Aivo Tamm. Abivallavanem Vadim Ivlijev jäi aga erapooletuks. Ivlijev rääkis nädala alguses Põhjarannikule, et talle on vastuvõetamatu, et Mihkelsoni küsimust arutatakse sellise kiiruga ja põhjalike argumentideta. Tema meelest tuleks lõpuni viia varem välja kuulutatud direktori konkurss.

Ivlijev oli koos endise vallavanema Eduard Eastiga üks kahest eelmise vallavalitsuse liikmest, kes Mihkelsoni koolijuhi ametist maikuus vahetult enne kooliaasta lõppu lahti lasid, viidates vallavalitsuse tellitud teenistusliku järelevalve käigus välja toodud puudustele. Mihkelson kinnitas, et tema ametist vabastamine on ebaõiglane, kujutades endast poliitilist tellimustööd.

Vallandamine, mis tõi vallas kaasa võimupöörde

Koolijuhi selline vallandamine tõi kaasa vallajuhtide vastu suunatud pahameeletormi. Mihkelsoni viimasel tööpäeval käisid talle emotsionaalset toetust avaldamas õpetajate kõrval ka paljud õpilased. Vallajuhtide selline käitumine ajendas koostama vallavõimudele umbusaldusavaldust, millele kirjutas alla 450 inimest − nii õpetajad, lastevanemad kui ka õpilased.

Jõhvi volikogu uue esimehe Niina Neglasoni väitel sai just Mihkelsoni sel moel vallandamine viimaseks tilgaks, mis ajendas nii tema leeri kui ka Nikolai Ossipenko valimisliidu Jõhvi − Meie Kodu viit saadikut avaldama umbusaldust Jõhvi eelmisele vallavanemale Eduard Eastile ja volikogu esimehele Teet Enokile. Juuli keskel läks see nende häältega ka läbi.