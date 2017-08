Voronova tuli Bakuu kuumusest ja tuuleiilidest medaliga

3. august 2017

Kaheksal korral Ida-Virumaa parimaks naissportlaseks valitud laskur Anžela Voronova kerkis selle tiitli peamiseks pretendendiks ka tänavu, võites eelmisel nädalal Bakuus toimunud Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali.

Narvalanna Anžela Voronova kuulus koos Elvast pärit Tuuli Kübarsepa ja tallinlanna Ljudmila Kortšaginaga Eesti naiskonda, kes pälvis 300 meetri püssiharjutuses 60 lasku lamades võistkondliku pronksi. Hõbedale tulnud Saksamaast lahutas vaid kolm, kulla võitnud Rootsist aga 20 silma.

588 silmaga medalivõitu panustanud Voronova oli Eesti naiskonna parim ja sai individuaalarvestuses kuuenda koha. Medalist jäi puudu kõigest üks silm. Kulla hind oli 594 silma ja selle pälvis rootslanna Elin Ahlin.

Kuuenda koha pälvis Voronova ka 300 meetri harjutuses 3 x 20 lasku, kogudes 371 silma. Ka selles harjutuses oli Voronova võistkondlikult kuuenda koha pälvinud Eesti naiskonnas ülekaalukalt parim.

Ekstreemsed olud

Anžela Voronova rääkis eile õhtul pärast Eestisse jõudmist Põhjarannikule, et Bakuus valitsenud olud muutsid võistluse suureks loteriiks. “Temperatuur ulatus 38 kraadini ja tiirus keerutanud tuul ulatus kohati 14 meetrini sekundis. Ei mäletagi, et oleksin kunagi varem niivõrd keerulistes oludes võistelnud,” rääkis üle 35 aasta laskmisega tegelev naine.

Eesti kaitsejõudude spordiklubi esindav narvalanna ütles, et sellistes oludes oli oma osa nii õnnel kui ka külmal närvil. “Tulemused kujunesid ettearvamatuks. Natuke rohkem vedas neil, kes said lasta küljeseina lähedal. Samas tuli sellise tuule käitumisega kuidagi harjuda ja passida lasu tegemiseks kõige sobivamat hetke,” rääkis ta.

Voronova sõnul võib ta tänavuse hooaja kõige tähtsama võistluse − Euroopa meistrivõistlustega üldjoontes rahule jääda, sest heitlikele oludele vaatamata lasi ta mõlemat harjutust küllaltki stabiilselt. “Sain enne võistlusi hästi harjutada. Olin kümme päeva Tallinnas, kus on 300meetrine tiir. Aga natuke jääb ikka kripeldama, kui individuaalsest medalist nii vähe puudu jääb. Samas on konkurents väga tugev ning mõnel päeval tuleb ühel pisut paremini välja ja teisel päeval teisel,” ütles ta, märkides, et laskmises on tema harjutuses 20-30 naist, kes kõik on võimelised soodsal päeval medaleid võitma.

Sihib olümpiapiletit

Londoni olümpial osalenud Voronova ihkab pääseda ka kolme aasta pärast toimuvatele Tokyo olümpiamängudele. Sinna pääsme lunastamise osas äsjased Euroopa meistrivõistlused mingit panust ei andnud. “Järgmisel aastal Lõuna-Koreas toimuvatel maailmameistrivõistlustel tuleb tõestada, et väärin olümpiakohta,” rääkis ta, lisades, et selleks aastaks on tema võistlushooaeg läbi, kuna suuremaid võistlusi tulemas pole.

1981. aastast Aleksandr Makarovi käe all treeninud Voronova vahetas tänavu ka treenerit ning nüüd jagab talle nõuandeid Ain Muru. Laskmises hea tulemuse saavutamiseks on Voronova sõnul oluline leida hea tasakaal füüsilise vormi ja vaimujõu vahel ning selleks tuleb läbi teha pikk ettevalmistusperiood.