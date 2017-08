Repinski tahab saada Jõhvi vallavanemaks

Eelmise aasta lõpus lühikest aega maaeluministri ametit proovinud Martin Repinski tahab saada Jõhvi järgmiseks vallavanemaks.

Eelseisvatel kohalikel valimistel on Repinski Jõhvis Keskerakonna nimekirja esinumber ning ühtlasi vallavanemakandidaat. Volikogu esimehe kandidaat on Arthur Seppern, kes on olnud varem nii Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse direktor kui ka Aseri vallavanem.

Keskerakondlased kolmes leeris

Praeguses 21-liikmelises Jõhvi volikogus vaid kahte kohta omaval Keskerakonnal on Repinski sõnul eelseisvatel valimistel eesmärk koguda vähemalt 51 protsenti häältest. See on tema sõnul jõukohane eesmärk, hoolimata sellest, et Jõhvis on oodata tugevat konkurentsi vähemalt kuue eri nimekirja vahel ning mitmed senised Keskerakonna juhtfiguurid maakonnakeskuses plaanivad kandideerida hoopis konkureerivates nimekirjades.

Nii näiteks läheb keskerakondlasest eelmine Jõhvi vallavanem Eduard East hääli püüdma valimisliidus Jõhvi. Eelmistel valimistel Keskerakonna nimekirjas valituks osutunud Endel Paap ja Kaarel Pürg on ühinemas aga valimisliiduga Jõhvi Eest!, mida veab juulis taas volikogu esimeheks valitud Niina Neglason.

Endel Paabi sõnul on tema valimisliidus kandideerimise avaldusegi juba täitnud. “Tean, et seda kaaluvad veel päris mitmed Jõhvi keskerakondlased. Minule isiklikult on vastuvõetamatu kandideerida ühes nimekirjas sellise karjeristiga nagu Repinski, kellega käib kaasas üks skandaal teise järel,” märkis 16 aastat Keskerakonda kuuluv Jõhvi linna aukodanik.

Martin Repinski polnud eile veel kaotanud lootust, et Paap ja Pürg tulevad siiski Keskerakonna nimekirja. “Nad pole mulle ametlikult öelnud, et nad ei tule meiega. Nende suhtes, kes kandideerivad oma erakonna vastu, langetab otsuse erakonna juhatus. Kuid minu arvates peaksid sellised ülehüppajad Keskerakonnast lahkuma,” leidis Repinski. Tema enda hülgas kodupartei eelmiste kohalike valimiste ajal selle eest, et ta ka kandideeris Illuka vallas valimisliidus, kuid võttis ta oma ridadesse tagasi pärast seda, kui Repinski tegi hiilgava tulemuse riigikogu valimistel.

Repinski hinnangul on tegu siiski erisuguste juhtumitega. “Illukal ei olnud Keskerakonnal tookord tõsiselt võetavat nimekirja. Nüüd Jõhvis aga tuleb tugev nimekiri, kel on head väljavaated valimised võita. Valimisliidus kandideerimine on tegutsemine oma erakonna vastu,” leidis Repinski.

Endel Paabi sõnul pidanuks Keskerakond järgima siis sama põhimõtet ka praeguse Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko suhtes, kes on keskerakondlasena Jõhvis korduvalt kandideerinud Nikolai Ossipenko valimisliitudes ning volikogus hääletanud keskerakondlaste vastu. “Aga kui tahavad, las viskavad mu välja. Või parem lähen juba ise. Ma korra juba olen lahkumisavalduse kirjutanud,” rääkis Paap.

Repinski ostis Jõhvis korteri

Kes peale tema ja Arthur Sepperni veel Keskerakonna Jõhvi nimekirjas kandideerivad, Repinski eile öelda veel ei soovinud. “Nimekiri on koostamisel ja peagi me avalikustame selle. Seal on näiteks ka üks kogu Eestis küllaltki tuntud inimene, kes elabki praegu Jõhvis,” hoidis Repinski põnevust üleval, kuid täpsustas, et ei pea silmas oma abikaasat Siret Kotka-Repinskit, kes kandideerib Rakveres.

Repinski lubas, et kui Keskerakond saab Jõhvis nii palju hääli, et tal õnnestub moodustada uus vallavalitsus, siis tuleb ta riigikogust ära ja asub vallavanema ametisse. “Ma läksin riigikogusse ajutiselt, et aidata Keskerakonnal riigis võimule saada. See on nüüd tehtud ja tahaksin taas rohkem Ida-Virumaal tegutseda,” ütles ta, lisades, et kavatseb koos abikaasa Siretiga ka Jõhvi kolida ja just äsja ostsid nad Kutse tänavale endale korteri.

Repinski sõnul on Keskerakonna üks eesmärk muuta Jõhvi Eesti noortepealinnaks. “Jõhvis on eelnenud aastate jooksul päris palju ära tehtud. Kuid selle nimel, et noored tahaksid siin elada ja ettevõtlus areneks, tuleb kohalikul võimul veel palju pingutada,” ütles ta, lubades, et hakkab ise tegutsema selle nimel, et Jõhvis toimuks senisest rohkem festivale.

Jõhvis plaanivad peale Keskerakonna oma nimekirja teha ka Reformierakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond ning kolm valimisliitu. Repinski sõnul ei välista Keskerakond koostööd kellegagi neist.