Jefimov: minister Saar lubas Andres Toode lahti lasta

28. juuli 2017

Narva linnavolinikest SA Narva Muuseum nõukogu liikmed paugutavad uksi ning väidavad, et minister Indrek Saare ja volikogu juhtide vahelist kokkulepet ei täideta. Volikogu esimees Aleksandr Jefimov tunnistab nüüd, et kogu senine trall ümber muuseumi toimus, et vabaneda senisest juhist Andres Toodest.

24. juulil toimunud SA Narva Muuseum nõukogu koosoleku päevakorras oli viis punkti, aga esimesest punktist, milleks oli Narva linna esindajate soovil muuseumijuhi konkursi väljakuulutamisega seonduv, kaugemale ei jõutudki, sest linnapoolsed nõukogu liikmed lihtsalt lahkusid ootamatult. Mis siis tegelikult juhtus?

Tegelikku põhjust ei taheta mainida

“Miks narvakad lahkusid, on raske öelda, aga see, mille ümber vaidlus toimus, oli küsimus, mis päevaks kandideerimisavalduse peab esitama. Linna esindajad soovisid, et see oleks augusti lõpp. Aga suvekuudel ei tundu mõistlik anda inimesele vaid kuu aega visiooni loomiseks ning − kui on tõsine kandidaat − ka muuseumi varasema tegevuse ja avalike dokumentidega tutvumiseks. Meie pakkusime, et tähtaeg võiks olla 15. september,” rääkis kultuuriministeeriumi asekantsler ja sihtasutuse nõukogu esimees Tarvi Sits.

Alapunkte, mida arutati, oli mitmeid ning Sitsi sõnul juba tundus, et lahendused on leitud, aga siis võtsid narvakad vaheaja ja pärast omavahelist arutelu lahkusid koosolekult.

Millisena näeb nõukogu esimees sihtasutuses praeguseks väljakujunenud olukorda? Sits vastas, et suurem osa planeeritud linnapoolsest rahaeraldusest laekus muuseumile juunis − pärast seda, kui sellega oldi pikalt viivitatud. Ligi 70 000 eurot on siiani eraldamata ning sellekohase otsuse saaks teha veel istuv volikogu, kel on küll vaid üks volikogu istung enne KOVi valimisi ja on küsimus, kas see raha ikkagi eraldatakse.

“Loomulikult on iga rahaeraldus muuseumile oluline, et teostada oma igapäevast tegevust. Midagi nagu lahenes, aga kaht viimast koosolekut võttes pole me head koostööd saavutanud,” ütles Sits.

Sits on SA Narva Muuseum nõukogus olnud aastast 2013 ning meenutab, et aja jooksul on seal linna esindajad vahetunud. Enamik otsuseid on konsensusega − üksikuid otsuseid on hääletatud.

Volikogu liikmed polegi sõltumatud?

“Kunagi varem pole olnud olukorda riik versus linn. Ehkki nõukogu liikmed on valitud linna ja riigi poolt, on loomulik, et sihtasutuse hea käekäik on kõigi ühine eesmärk. Viimased kaks koosolekut on olnud väga keerulised, neist viimane tipnes linna esindajate demonstratiivse lahkumisega. Riik üksi ei saa otsustada muuseumi küsimust, sest sihtasutus loodi ühiselt,” rääkis Sits.

Linnapoolne nõukogu liige Aleksei Mägi ütles Põhjarannikule, et asekantsler vassib ja tüliõunaks polnud ainuüksi uue juhi valimise kord, vaid mitmed sisulised küsimused.

“Oma tegevustega on Sits eksinud minister Indrek Saare ja linnavolikogu juhtkonna vahel kokkulepitu vastu ning asetanud ministri sõnad kahtluse alla. Narva-poolsed nõukogu liikmed olid sunnitud koosolekult lahkuma, et kaitsta ministri ja volikogu juhtkonna kokkulepet. Arusaamatu on, miks olid koosoleku päevakorras küsimused, mis on varasematel koosolekutel arutatud. Seal lükkas nõukogu esimees kõik linna esindajate ettepanekud tagasi ja pärast seda on raske rääkida koostööst nõukogu esimehega,” rääkis Mägi.

Kuhu koer on maetud

Minister Saare kommentaari, milles ta ikkagi linna esindajatega kokku on leppinud, Põhjarannik ei saanud, sest too on puhkusel. Mägi jällegi soovitas küsida volikogu esimehe Aleksandr Jefimovi käest, milles kokkulepe seisnes.

Jefimov ütles Põhjarannikule, et minister olevat lubanud muuseumijuhi − st Andres Toode − välja vahetada septembriks, et volikogu saaks oma viimasel koosolekul otsustada seni kinni hoitud rahaeralduse. “Minister Saar lubas juhi välja vahetada,” ütles Jefimov.

Andres Toode on Narva muuseumi juhtinud 2004. aastast. SA Narva Muuseum loodi 2012. aastal ning selle osapooled on Narva linn ja riik. Tüli Narva linna ja kultuuriministeeriumi vahel muuseumi pärast oli haripunktis käesoleva aasta mais, mil minister Saar ähvardas sihtasutuse saneerida, kui linn ei täida endapoolset muuseumi finantseerimise kohustust. Seni on linna esindajad kiivalt varjanud, et peamine pind silmas on just muuseumijuht, kes ei taha linnajuhtide pilli järgi tantsida.