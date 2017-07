Jõhvis läheb põnevaks

28. juuli 2017

Ida-Viru kolmes suuremas linnas Narvas, Kohtla-Järvel ja Sillamäel on valimiste võitja ennustamisel kihlveokontorites raha keeruline kaotada, kuid samas pole ka võidukoefitsient märkimisväärne, kuna Keskerakonna edu vääramiseks peaks järelejäänud kuude jooksul toimuma midagi erakorraliselt pöörast.

Seevastu maakonnakeskuses Jõhvis on seis nagu ka mitmetel eelmistel valimistel põnev ning vastuseid küsimustele, kes võitis ja kes võimule saab, ei pruugi selguda isegi veel siis, kui hääled on loetud. Kui tulemused on tugevasti killustunud, siis saab määravaks, kellel õnnestub omavahel sobivat kaupa teha valimistejärgsetel päevadel ja nädalatel.

21 volikogu koha pärast hakkavad praeguse teadmise juures võistlema kuus nimekirja: kolm parteid − Keskerakond, Reformierakond ja sotsid − ning kolm valimisliitu − Jõhvi, Jõhvi Eest! ja Jõhvi − Meie Kodu.

Järgnevatel nädalatel võivad mõned valimisvõitlusse minna lubanud veel muidugi ka loobuda, nähes, et konkurentsivõimelise nimekirja kokkusaamine käib üle jõu. Kuid samas võib mängu sekkuda ka mõni üllatusnimekiri.

Põhjarannik ootab, et nimekirjade ja kandidaatide rohkuse juures tõuseb esile sisuline debatt, kuidas elu Jõhvis paremaks muuta. Loodetavasti hoidutakse seejuures õõnsatest loosungitest ning räägitakse võimalikult konkreetsetest ja reaalsetest plaanidest. Samuti võiksid kõik nimekirjad võimalikult varakult avalikustada oma vallavanema- ja volikogu esimeeste kandidaadid ning hoiduda mõttetust salatsemisest ja lapselikust luuremängust.