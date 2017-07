Neglason lõi valimisliidu Jõhvi Eest!

28. juuli 2017

Jõhvis taas võimule tulnud volikogu esimehe Niina Neglasoni leeri kuuluvad saadikud moodustasid valimisliidu Jõhvi Eest!, kuhu loodavad kaasata eri erakondade liikmeid ja saada sügisestel valimistel üle poole kohtadest.

Valimisliidu ühe eestvedaja Kaia Kaldvee kinnitusel on liidus kõik need kaheksa praegust volikogu liiget, kes koos Nikolai Ossipenko valimisliidu Jõhvi − Meie Kodu enamiku liikmetega hiljuti Eduard Easti vallavalitsuse kukutasid.

Paap ja Pürg lähevad valimisliitu

2015. aastal toonase vallavanema Tauno Võhmari moodustatud valimisliidu Jõhvi Heaks nimekirjas volikogusse pääsenutest on uues valimisliidus peale Neglasoni ja Kaldvee veel Meelis Tint, Viktor Rumjantsev, Tatjana Graf ja Ilmar Aun. Peale selle on nendega liitumas ka keskerakondlased Endel Paap ja Kaarel Pürg, kes ei soovi enam kandideerida oma erakonna nimekirjas. Keskerakonna nimekirja koostamist veab eeldatavasti uus Jõhvi osakonna esimees, riigikogu liige Martin Repinski.

Kaldvee sõnul on nad püüdnud veenda ka kohalikke reformierakondlasi ja sotsiaaldemokraate ühinema valimisliiduga ning loobuma oma nimekirjadega valimistel osalemisest. “Meie arvates tuleks inimestest, kes on huvitatud, et Jõhvis võidaks terve mõistus, panna kokku üks tugev nimekiri, mis oleks suuteline valimistel võitma üle poole volikogu kohtadest,” sõnas ta, lisades, et nimekirjas ei ole veel paigas kandidaatide järjestust ega ka otsustatud ei vallavanema ega volikogu esimehe kandidaati.

Reformierakond teeb oma nimekirja

Reformierakonna Jõhvi osakonna juhi, endise vallavanema Aivar Surva sõnul on tal olnud Niina Neglasoniga ühise nimekirja loomiseks mitmeid jutuajamisi, ent siiski tuleb Reformierakond välja oma nimekirjaga. “Meil on see asi juba käima lükatud. Mis mõtet on peitust mängida? Ega see õige asi ole, kui suur erakond maakonnakeskuses valimistel ei osale,” sõnas ta.

Küll aga nimetas Surva Neglasoni valimisliitu üheks esimeseks valikuks, kellega pärast valimisi koostööd teha. Surva sõnul peaksid Reformierakonna nimekirjas peale tema kandideerima veel näiteks Tammiku rahvamaja juhataja Heli Vähk, SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus tegevjuht Teet Kuusmik, Reformierakonna Ida-Virumaa arendusjuht Maris Toomel ja mitmed teised tuntud inimesed. “Neli-viis kohta volikogus oleks meile hea tulemus,” sõnas Surva.

Reformierakonnaga hakkavad Jõhvis valimisliidus konkureerima ka mitmed erakonnakaaslased, nagu näiteks Niina Neglason ja Kalev Naur. Surva sõnul leiab erakonna juhtkond, et sellised inimesed peaksid Reformierakonnast lahkuma, aga tema seda arvamust ei jaga. “Meil ei ole nii palju liikmeid, et peaksime neist selle pärast loobuma, pigem peaksime ikka hakkajate inimestega koostööd tegema,” arvas ta.

Hiljuti Jõhvis võimult tagandatud volikogu esimees Teet Enok ja vallavanem Eduard East on koos mõne IRLi liikmega teatanud valimisliidu Jõhvi moodustamisest. Eelmistel valimistel Nikolai Ossipenko loodud valimisliidu Jõhvi − Meie Kodu fraktsiooni esimees Aleksandr Smirnov on öelnud, et ka neil on kavas Jõhvis oma nimekirjaga välja tulla. Seega on tänase teadmise juures oodata Jõhvis kuut valimisnimekirja.