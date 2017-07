Maaelu paraad

26. juuli 2017

Iga aastaga üha suuremat populaarsust koguv avatud talude päev on kui omalaadne maaelu paraadüritus.

See annab võimaluse näha, kuidas taludes tänasel päeval elatakse, paljudele nendele inimestele, kes aastas võib-olla korra või paar üldse linnast välja satuvadki. Ega neil lastel, kel maal vanaema või sugulasi ei ela, väga palju muid võimalusi olegi oma silmaga taluloomi vaatamas käia või siinsest talukultuurist kas või pealiskaudset aimu saada.

Hariv ja silmaringi avardav on selline ettevõtmine. Selle eest väärivad kiitust ja kummardust kõik talud, kes läinud pühapäeval külalistele oma väravad valla lõid. See oli enamikule päris kurnav pingutus − selle nimel, et külalistel oleks huvitav ja mõnus, rabelesid paljude talude pidajad enne seda nii mitmelgi päeval ja ööl ning küllap rahalises mõttes tuli ise pigem peale maksta kui tagasi teenida õnnestus. Aga küllap kaaluvad kogetud positiivsed emotsioonid sellegi üles.

Samas on avatud talude päev maaelu jaoks väga hea reklaam. See näitab küll eelkõige päikeselisemat poolt. Ega sellisel pidupäeval olegi kombeks rääkida, kuivõrd ränga vaevaga selline toredus ja ehedus on loodud. Aga kui inimestele selline elu meeldib ja neile sära silma toob, siis on rohkem kui tõenäoline, et see paneb sellise elulaadi proovimise mõtte idanema nii mõneski külastajas. Suur asi on juba seegi, kui maaelu saab fänne juurde ning nende hulk, kes teavad, et piim tekib kombinaadis, jääb aina vähemaks.