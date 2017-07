Jõhvi volikogus kütab kirgi Seliverstova lahkumishüvitis

26. juuli 2017

Jõhvi volikogu enamus soovib, et revisjonikomisjon asuks uurima 16. juulil vallavanema ametist tagandatud Eduard Easti viimase tööpäeva otsust − kulutada valla eelarvest 13 000 eurot sihtasutuse Jõhvi Hooldekeskus juhatuse liikmele Elle Seliverstovale hüvitise maksmiseks.

Volikogu uue esimehe Niina Neglasoni väitel maksti Easti ettepanekul ja käsul tema viimaseks jäänud tööpäeval, 14. juulil Seliverstovale kuue ametipalga suurune lahkumishüvitis, mis koos sotsiaalmaksuga läks vallale maksma 13 000 eurot.

Raha pidanuks tulema hooldekeskuse eelarvest

Neglasoni sõnul oli Seliverstoval temaga sõlmitud töölepingu kohaselt õigus saada nii suurt lahkumishüvitist, kui sihtasutuse Jõhvi Hooldekeskus majandustulemused seda võimaldavad. “Kuid praegu lasi endine vallavanem Eduard East, kes on ühtlasi Jõhvi hooldekeskuse nõukogu esimees, raha välja maksta mitte sihtasutuse, vaid valla eelarvest,” ütles Neglason, kelle sõnul on selline rahakottide segi ajamine lubamatu.

Eile volikogu istungil osalenud 14 saadikust kümme tegid revisjonikomisjonile ülesandeks kontrollida ning hinnata Seliverstovale vallaeelarvest tasutud hüvitise õiguspärasust ja seaduslikkust ning esitada kirjalik seisukoht 16. augustiks. Üks kolmest volikogu revisjonikomisjoni liikmest Teet Enok ütles samas, et ühe kuuga on puhkuste ajal sellise hinnangu andmine ebareaalne.

Elle Seliverstova on ka üks staažikamaid Jõhvi volikogu liikmeid, kes on kuulunud esinduskogusse juba sajandi algusest, ning tema häältesaak on valimistel jäänud stabiilselt 70 ja 100 vahele. 16. juulil toimunud volikogu istungil kuulus Seliverstova nende hulka, kes ei toetanud Eduard Eastile umbusalduse avaldamist.

Valimisliit Jõhvi, mida veavad läinud pühapäeval volikogus opositsiooni jäänud fraktsiooni K.Õ.V.A. liikmed Teet Enok, Vadim Jerjomenko, Sergei Andrejev ja eksvallavanem Eduard East, on oma kodulehel avaldanud oma kandidaatide seas ka Elle Seliverstova nime.

Eilsel istungil teda kohal polnud. Põhjarannikul ei õnnestunud küsida ametist lahkumise põhjusi temalt ega talle hüvitise maksmisega seotud asjaolusid endiselt vallavanemalt Eduard Eastilt.

Hooldekeskusel polnud raha

Vallavolikogu liige Vadim Jerjomenko, kes on samuti sihtasutuse Jõhvi Hooldekeskus nõukogu liige, ütles aga, et Seliverstova lahkus ametist omal soovil tervise tõttu. “Ilmselt mõjus talle kohalikus poliitikas toimuv,” sõnas ta, vastates küsimusele, millest võis tuleneda tema ametist lahkumise soov vahetult enne Jõhvi vallas toimunud võimupööret.

Jerjomenko sõnul ei näinud nõukogu Seliverstovale hüvitise maksmises mingit probleemi. “Selle oli talle määranud juba eelmine nõukogu,” ütles ta, lisades, et kuigi ta pole peensustega kursis, maksti raha vallaeelarvest ilmselt seetõttu, et sihtasutusel Jõhvi Hooldekeskus raha parajasti polnud.

Jerjomenko sõnul täitis vald oma kohustuse. “Teist valikut polnud. Raha oleks tulnud nagunii välja maksta. Kohtusse minnes oleksid valla kohustused vaid kasvanud,” leidis ta.

Uus juht juba ametis

Sama ootamatu, kui oli Seliverstova lahkumine hooldekeskuse juhi ametist, oli ka uue juhi ametisse määramine. Nõukogu kinnitas sinna Missurme Pissareva, kes on õppinud Tartu ülikooli Narva kolledžis ja kaitsnud seal lõputöö teemal “Rahvastiku vananemisest tulenevad ettevõtluse võimalused Eesti hooldekodude näitel”.

Jerjomenko sõnul on tegu kompetentse inimesega ja seetõttu oli nõukogu ühel meelel, et konkurssi pole vaja korraldada. Samas on just fraktsioon K.Õ.V.A. pidanud vajalikuks viia ellu avatud poliitika ja täita avalikke ameteid konkursi korras. “Me pole seadust rikkunud,” sõnas ta.

Seliverstovale hüvitisraha vallaeelarvest maksmine oli Niina Neglasoni sõnul põhjus, miks valla finantsjuht Küllike Olup ei soovinud uuesti vallavalitsuse liikmeks kandideerida. Vallavanem Aleksei Naumkini sõnul pakkus ta Olupile vallavalitsuse liikme kohta, kuid too keeldus, viidates suurele töökoormusele.