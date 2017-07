Motofestival peab ümmargust sünnipäeva

21. juuli 2017

Kiviõli motofestival toimub sellel aastal juba kümnendat korda ning sarnaselt eelmise aastaga tähendab see kolmepäevast üritust, kuhu mahub nii suurt sporti kui ka meelelahutust.

Selleaastane Kiviõli motofestival toimub 18.-20. augustini. Selle aja jooksul jätkub tegevusi nii ühele kui teisele poole mäge. Kui spordivõistlused on kõik motokeskuse poolel, siis meelelahutuslik osa on sealpool, kus on suusakeskus, mägiautod, trosslaskumine ning vastavatud kõrgseikluspark.

Kuulsus ja tasuta pääsmed

Festivali tegevused saavad alguse reede pärastlõunal, kui võistlustulle lähevad punnvõrrid ja enduurod. Neilt võtavad järje üle isevalmistatud masinad, mida eelmisel aastal oli stardis kolm. “Aga nüüd teame nii meie kui ehitajad, mida nad teevad, ning juba praegu käib nelja masina ehitus. Aga need, kes tahavad pääseda festivalile tasuta ning saada peale selle veel kuulsaks, võivad hõivata praegu veel vabad neli stardikohta,” ütles Kiviõli seikluskeskuse juht Janek Maar.

Iseehitatud auto peab suutma keerata ja pidurdada. Hoog tuleb mäest alla sõidust. Võidumees on see, kes osavamalt ja kiiresti mäest alla saab.

Kui isetehtud masinad mäest alla saavad, hakatakse alt uuesti üles pürgima: reedel hakkavad mäge vallutama tänavatsiklid. Tsiklite mäevallutamine kogub tuure laupäeval, kui tippu hakkavad rühkima eksta selleks ümber ehitatud mootorrattad.

Mäkketõus on laupäeval üks suuremaid ja peamisi atraktsioone koos soolode öökrossiga. Kui spordivõistlused motokeskuse juures läbi, liigutakse rongkäigus Reigo Ahvena juhtimisel trummide saatel teisele poole mäge peotelki. Laupäeval astub seal üles Ziggy Wild. Reede õhtul on peotelgis Terminaator.

Põhjust kaasa elada

Kõige sportlikum päev on nagu tavaliselt pühapäev, kui võistlustulle astuvad külgkorvidega mootorrattad ja quadracer‘id. Esimesed jagavad Kiviõlis MMi ja teised EMi punkte.

“Põnevaks teeb võistluse see, et külgkorviga mootorrataste arvestuses on Kert Varik ja Maarek Miil näidanud viimastel välissõitudel väga häid tulemusi ning jõudnud kümne parema hulka. “See lisab võistlustele kindlasti põnevust, sest on põhjust oma meestele kaasa elada ning mida rohkem on publikut neid kohapeal ergutamas, seda tõenäolisem on, et oma mehed nii külgkorviga rataste kui quadracer’ite arvestuses ka poodiumile jõuavad,” tõdes Maar.

Loomulikult on Kiviõlis kohal kogu sõitjate paremik, kes nädal aega varem sõidab Lätis.

Kiviõli motofestivali külastajate arv on aastaid püsinud 5000 inimese juures ning ka sellel aastal ennustatakse sama suurt publikuhulka.

Kiviõli on eristunud külgkorviga mootorrataste maailmameistrivõistluste etapi korraldamisel just sellega, et lisaks spordile pakutakse publikule mitmekülgset meelelahutust.

“Kümne aastaga on teadlikkus kasvanud: me teame täpselt, mida me teeme. Võistlus on jäänud samaks, kuid keskus ise areneb. Praeguseks on meil võrreldes esimeste aastatega motospordile orienteeritud keskus, kus on vesi, elekter, olmeruumid,” võrdles ta esimesi ja viimaseid festivaliaastaid. Järgmisel aastal võetakse motofestivali vastu samuti uuenenud keskuses: juunikuus, kui festival toimub, on avatud ka uus suveatraktsioonide pool.