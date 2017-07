Tamm keelitab Stalnuhhinit kandideerima

Narva volikogus suurt enamust omav Keskerakond tahaks seada esinumbriks piirilinna üht tuntumat häältemagnetit, riigikogu rahanduskomisjoni esimeest Mihhail Stalnuhhinit, kes aga ei kiirusta kandideerimiseks oma nõusolekut andma.

Eilegi kinnitas Stalnuhhin Delfile, et pole otsust siiani teinud. “Kas ma kandideerin või mitte, on erakonna keskjuhatuse otsustada ja ma ootan, et erakond mulle ütleks, mida nad tahavad. Ma olen riigikogus rahanduskomisjoni esimees ja teiste komisjonidega võrreldes on seal töökoormus tohutult suur. Sel ajal kui teised tegelevad kohaliku poliitikaga, on mul ettevalmistus eelarve vastuvõtmiseks,” sõnas Stalnuhhin.

Hoitakse esinumbri kohta

Keskerakonna Narva piirkonna aseesimees Andrus Tamm ütles Põhjarannikule, et näeks Stalnuhhinit hea meelega nimekirja esinumbrina. “Mihhail puikleb praegu. Aga ma loodan väga, et meil õnnestub ta nõusse saada. Ma pingutan selle nimel ja see on ka Keskerakonna juhtkonna soov. Loodan, et ta ise saab ka aru, et tema kandideerimine on Keskerakonna huvides,” lausus Tamm.

Stalnuhhini tõrksuse põhjus võib olla tema rahulolematus kohalike keskerakondlaste hoiakutega Narva koolielu korraldamisel.

Andrus Tamm tõdes, et kui ühel erakonnal on linnas suur ülekaal, siis paratamatult tekib erimeelsusi ja vaidlusi. “Aga need ei ole nii tõsised, et peaks valimistel koostööst loobuma,” sõnas ta, pidades ka vähe tõenäoliseks, et osa keskerakondlasi võib ka Narvas, nagu on Olga Ivanova ja Oudekki Loone plaaninud Tallinnas, välja tulla alternatiivse nimekirjaga.

Tamme sõnul on lõviosa Keskerakonna nimekirjast koos. “Plaanisime välja tulla saja kandidaadiga, aga tuleb ilmselt natuke rohkem,” sõnas ta, märkides, et nimekirjas on palju linnavalitsuse ja munitsipaalasutuste töötajaid.

Liidri puudus

Samas märkis ta, et kui tavaliselt on Narvas Keskerakonna valimisnimekirja eesotsas olnud linnavolikogu esimees, siis seekord ilmselt nii ei ole, kuna praegune volikogu juht Aleksandr Jefimov on antud kelmusesüüdistusega kohtu alla seoses ebaseaduslikult haiguspäevahüvitise saamisega ning prokurör küsib talle karistuseks kahe ja poole aasta pikkust tingimisi vangistust. “Sellisel ajal ei oleks kõige mõistlikum panna teda nimekirja etteotsa,” märkis Tamm, tunnistades, et kuigi valimisnimekiri on tugev ja ühtlane, silmapaistvat liidrit seal ei ole ja ka seetõttu oleks Mihhail Stalnuhhini kandideerimine vajalik.

Kauaaegse linnapea Tarmo Tammiste häälte ligitõmbamise võime on olnud kordades nõrgem. Olgugi et 2013. aastal tegi Stalnuhhin sel sajandil kohalikel valimistel oma kõige nõrgema tulemuse − 1338 häält −, sai Tammiste samal ajal vaid 316 häält.

Neli aastat tagasi oli Keskerakonna tõsiseim konkurent Narvas Sotsiaaldemokraatlik Erakond, mille esinumber oli nüüdseks erakonna esimeheks saanud Jevgeni Ossinovski, kes kogus isegi Stalnuhhinist märgatavalt rohkem hääli − 2403. Suuresti tänu temale pääses nimekirjast, kus vaid vähesed olid sotside erakonna liikmed, volikogusse 11 kandidaati Keskerakonna 20 vastu.

Eelseisvatel valimistel sotsid Narvas oma nimekirja ei tee ja ammugi ei lähe seal hääli püüdma Ossinovski. Kuid osaliselt samad inimesed kandideerivad valimisliidus Meie Narva, mille esinumber on sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik, kes kogus neli aastat tagasi Narvas 572 häält.

Oma nimekirja on lubanud seekord Narvas välja panna ka Reformierakond eesotsas Igor Sumarokiga ning IRL, keda veab Ants Pauls. Neli aastat tagasi IRLil Narvas viieprotsendilist künnist ületada ei õnnestunud. Oma nimekiri on kavas piirilinnas kokku panna ka Vasakparteil ja Roheliste Liidul.

Teised Ida-Viru saadikud kandideerivad

Teised Ida-Virumaalt valitud riigikogu liikmed peale Stalnuhhini kavatsevad kohalikel valimistel osaleda. Kui reformierakondlane Deniss Boroditš teeb seda Tallinnas, siis kolm keskerakondlast Ida-Virumaal. Valeri Korb on öelnud, et kandideerib Kohtla-Järvel, Dmitri Dmitrijev Kiviõli ja Sondaga ühendatavas Lüganuse vallas ning Martin Repinski teadaolevalt Jõhvis.

Repinski puhul oli ka variant, et ta võib kandideerida Sillamäel, kuhu tema elukoht on olnud registreeritud, ent Keskerakonna Ida-Virumaa piirkonna esimees Eevi Paasmäe kinnitas, et Sillamäel Repinski ei kandideeri. “Seal on meil esinumber volikogu esimees Jelena Koršunova ja tema järel linnapea Tõnis Kalberg. Nimekirja tipus on inimesed, kes tegelevad igapäevaselt linna juhtimisega, ning meil pole vaja kedagi juurde tuua,” märkis ta, lisades, et Jõhvis aitaks Repinski Keskerakonna nõrgavõitu positsiooni tugevdada.