“Pannkoogikoalitsioon” tegi Jõhvis võimupöörde

19. juuli 2017

Pühapäeva hommikul toimunud Jõhvi vallavolikogu istungil ei kulunud võimupöörde korraldamiseks poolt tundigi − selle ajaga said ametist lahti senine vallavanem Eduard East ja volikogu esimees Teet Enok ning nende asemel võtsid kohad sisse Aleksei Naumkin ja Niina Neglason.

Istungil ei peetud ühtegi sõnavõttu ega esitatud ühtegi küsimust. Toimusid vaid hääletamised, mis tõid võimupöörajatele soovitud tulemused napi ülekaaluga. Eduard Easti umbusaldas 11 ja Teet Enokit 14 saadikut. Niina Neglasoni toetas 13 ja Aleksei Naumkinit 12 saadikut.

Ossipenko valimisliit vahetas partnerit

Pannkookidega varajasele istungile tulnud umbusaldajad senisest opositsioonist eesotsas oma eestkõneleja Niina Neglasoniga heitsid volikogu esimehele Teet Enokile ette agressiivset valitsemisstiili, sekkumist vallavalitsuse ametnike töösse ning Jõhvi huvide kahjustamist. Eastile pandi süüks, et valla areng on tema aastase valitsemise ajal sisuliselt seiskunud.

Umbusalduse hääletused läksid läbi tänu Nikolai Ossipenko valimisliidu Jõhvi − Meie Kodu saadikutele, kes ütlesid lahti eelmisel kevadel alanud koostööst Enoki juhitava kolmeliikmelise fraktsiooniga K.Õ.V.A., mis võimaldas neil tookord koos Jõhvis võimule tulla ja tõrjuda kõrvale Neglasoni leer.

Valimisliidu Jõhvi − Meie Kodu fraktsiooni esimees Aleksandr Smirnov jäi samas kimpu selgitamisega, miks nende valimisliit otsustas Jõhvis kolm kuud enne järgmisi valimisi võimupöörde korraldada. “Ma alles sain volikogu liikmeks ja vaevalt ma oskan sellest laialt rääkida. Aga fraktsioon otsustas nii,” sõnas ta, lisades, et võttis osa vaid viimasest volikogueelsest fraktsiooni koosolekust. “Seda oli vaja teha, aga mina vaevalt et oskan öelda, miks.”

Kuigi volikogu istungil oli just Smirnov see, kes tegi ettepaneku valida uueks vallavanemaks Aleksei Naumkin, ei osanud ta Põhjarannikule ka põhjendada, mille poolest võiks too olla parem vallavanem kui Eduard East. “Praegu käis jutt nii, et temal [Eastil] ei tulnud sellest tööst midagi välja ja me pidime ta välja vahetama,” sõnas Smirnov, paludes vabandust, et ta pusserdab oma jutuga.

Smirnov avaldas lootust, et kuigi Naumkinil ei ole omavalitsuse juhtimise kogemust, siis “võib-olla tulevikus midagi saab temast”.

Uus vallavanem tutvub olukorraga

Aleksei Naumkin kinnitas, et sai umbes kuu aega tagasi ettepaneku vallavanemaks kandideerida valimisliidu Jõhvi − Meie Kodu liikmetelt, kuid ei nõustunud täpsustama, kellelt konkreetselt. “Minule on see väga suur väljakutse. Otsustasin end proovile panna selle lühikese perioodi jooksul,” sõnas ta, lisades, et omavalitsuse töö kogemus pärineb tal Jõhvi volikogu eelmisest koosseisust, kui ta oli maaelu- ja ka eelarvekomisjoni aseesimees.

Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluv Naumkin ütles, et kavatseb kandideerida Jõhvis ka eelseisvatel valimistel, kuid ei kinnitanud, et teeb seda kindlasti oma erakonna nimekirjas. “Sellest on veel vara rääkida,” sõnas ta, märkides, et näiteks vallavanemaks kandideerimist ta Jõhvi sotsiaaldemokraatidega ei arutanud.

Naumkin hoidus avamast ka oma plaane Jõhvi vallavanemana. “Ma sooviksin enne nädala või paari jooksul olukorraga tutvuda,” ütles ta.

Enok: ma ei teinud midagi valesti

Teet Enoki arvates tagandati ta koos Eduard Eastiga võimult seoses lähenevate valimistega, et pääseda ligi administratiivsele ressursile valijate mõjutamisel. “Täna sai võidu tagatubade valitsemine ehk stagnatsioon. Otsuseid langetatakse kitsas ringis ja ehitatakse üles sedasama toitumisahelat, mida meie hakkasime vahepeal lõhkuma,” sõnas ta.

Enok ütles, et ta ei ole volikogu esimehe ametis oldud aja jooksul teinud midagi, mille üle oleks põhjust piinlikkust tunda. “Minu eesmärk oli seadusi järgida ja avalikult asju ajada − seda eesmärki olen täitnud. Mulle öeldakse, et sa oled paha. Küsin, mida ma valesti olen teinud. Selle peale öeldakse, et ma ei tea, aga sa oled paha,” rääkis ta.

Küsimusele, mida ta jättis tegemata, et nüüd endine koalitsioonipartner ta kõrvale tõrjus, vastas Enok: “Ilmselgelt Peipsi äärde käik jäi tegemata ja seda me ei kavatsenudki teha,” sõnas ta, pidades silmas valimisliidu Jõhvi − Meie Kodu liidri ja sisulise juhi Nikolai Ossipenko juurde kohtuma minekut. “Mina leidsin, et niikaua kui Nikolai Ossipenko pole parajasti volikogu liige, ei ole meil ka millestki rääkida. Kõik arutelud toimuvad siin laua taga. Aga Niina [Neglason] otsustas minna neid liine pidi,” märkis ta, lisades, et sai kutseid kohtumisele Ossipenko juurde mitte otse, vaid “kaudseid liine” pidi.

Enoki arvates andis äsja toimunud võimupööre tema loodud valimisliidule Jõhvi valimisteks valmistumisel jõudu juurde.

East: ma ei täitnud “rumalaid ettepanekuid”

Eduard East nimetas enda tagandamist kolm kuud enne valimisi puhtalt poliitiliseks käiguks. “Poliitikas on paraku nii, et mida paremini sa oma tööd teed, seda suuremaks konkurendiks teistele kujuned,” sõnas ta.

East leidis, et valimisliit Jõhvi − Meie Kodu pöördus tema vastu seetõttu, et ta ei läinud kaasa nende “rumalate ettepanekutega”, keeldudes muutmast valla juhtimise struktuure. “Oli juttu ka mõningate uute persoonide toomisest ja mõnede olemasolevate inimeste väljavahetamisest,” märkis East, keeldudes minemast selle jutuga konkreetsemaks. Samuti ei tahtnud ta nimetada neid isikuid, kes käisid talle Jõhvi − Meie Kodu nõudmisi esitamas.