Mis ajendas Ossipenko leeri partnerit vahetama?

19. juuli 2017

Pühapäeva hommikul Jõhvis toimunud võimupöörde põhiküsimus on, mis ajendas alles eelmisel kevadel aastaid kestnud ponnistuste järel Jõhvis võimule pääsenud Nikolai Ossipenko valimisliidul oma senist partnerit − Teet Enoki juhitavat fraktsiooni K.Õ.V.A. − üle parda heitma ja kutsuma asemel Niina Neglasoni leeri, kellega on ligemale 12 aastat peetud Jõhvi võimu pärast põhimõttelist kaevikusõda.

Oleks normaalne, et valimisliit Jõhvi − Meie Kodu annaks oma otsuse kohta põhjalikud selgitused, aga isegi nende fraktsiooni esimees Aleksandr Smirnov ei osanud toimunu kohta midagi selget ja mõistuspärast kosta. Ei tea, pole mõelnud, puudub ülevaade, ei oska öelda…. Tõsiasi, et tema fraktsioonijuhistaaž on lühike, pole tõsiseltvõetav vabandus. Samamoodi kummaline on uue vallavanema Aleksei Naumkini kidakeelsus. Kujutagem ette, et Jüri Ratas rääkinuks samasugust juttu uue valitsuse plaanidest. Ta võinuks ju samuti pugeda selle taha, et oli tol hetkel Keskerakonna esimees alles lühikest aega olnud.

Enok ja East on küll Jõhvis võimult pühitud, ent uusi küsimusi kerkib nagu seeni pärast vihma. Kas toimunu on vaid valimiseelne manööver, millega mõlemad võimuletulnud osapooled loodavad sügisel tõmmata rasvasema tihi, või hoopis kaugemale ulatuv kokkumäng, millel seniavamata eesmärgid?

Selle taigna koostis, millest praegune Jõhvi võimuliit küpsetati, ei tohiks kõige paremini maitsta. Rohkelt moosi kulub igatahes ära.