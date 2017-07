Palgaraha ootav Sillamäe läheb üha paremasse hoogu

19. juuli 2017

Rahapuuduse tõttu näguripäevi üle elavad Sillamäe Kalevi jalgpallurid suudavad meeskonna moraali kõrgel hoida ja tõusid pärast Viljandi Tuleviku 3:0 alistamist meistriliigas juba kuuendaks Narva Transi kannule.

Juuni keskel sai Sillamäe Kalev pärast mitmest põhimängijast ilmajäämist 0:8 koslepi Nõmme Kaljult ja näis, et Ida-Viru viimaste aastate edukaim meeskond on kokkuvarisemise äärel, kuid nüüd on klubi hakanud sportlikus mõttes hoopis ülesmäge liikuma.

Kuus kuud palgata

Esmalt tegi Kalev üllatusliku 1:1 viigi teist kohta hoidva Tallinna Levadiaga, seejärel alistati kahel korral Viljandi Tulevik, kes hingas tabelis kuklasse ning kellelt saadi valus kaotus mullu sügisel karikasarjas. Viimati laupäeval folgipealinnas toimunud kohtumises pani Kalev oma ülekaalu selgelt maksma. 11. minutil võttis Aleksandr Savin hästi omaks Oleksandr Suhharovi pika ja täpse söödu ning suunas palli väravasse. Teise poolaja alguses lõi lühikese aja jooksul kaks väravat järjest Aleksandr Volkov, kes on sel hooajal skoorinud juba kaheksal korral.

Sillamäe Kalevi peatreeneri Vadim Dobiža sõnul on vaatamata sellele, et mängijad ootavad juba kuus kuud palgaraha, meeskonnas mikrokliima hea ja võitlusvaim suur. “Treenerina ongi minu põhiline ülesanne kõigile probleemidele vaatamata meeskonnavaimu hoidmine. On tulnud pidada päris palju pikki jutuajamisi. Muidugi ei ole kerge, aga Sillamäe Kalev ei ole esimene ega viimane jalgpallimeeskond, kus ollakse raha võlgu. Usun, et juuli lõpuks lahenevad ka meil asjad,” ütles ta.

Dobiža sõnul on juunis meeskonnaga liitunud uued mängijad meeskonda hästi sulandunud. Kõige muljetavaldavama teenistuslehega on 25aastane poolkaitsja Semjon Fedotov, kes on mänginud üksikuid mänge ka Venemaa tippklubi Moskva CSKA esindusmeeskonna eest nii meistriliigas kui UEFA karikasarjas. Ta on olnud ka CSKA noortevõistkonna kapten. Sillamäele jõudis ta nüüd Peterburi Dünamost. “Ta on kõva võitleja ja väga professionaalse suhtumisega mängumees. Tal on kombeks ühtelugu omaette harjutama jääda,” tunnustas Dobiža Kalevi uut mängijat.

Et Kalev on kolmes viimases kohtumises lasknud endale lüüa vaid ühe värava, on oluline osa samuti juunis lisandunud Vladislav Tšurilkinil, kes on viimastel aastatel mänginud põhiliselt ranna- ja saalijalgpalli. “Ma tean teda hästi varasemast ajast. Ta tahtis ise tulla siia mängima ja on näidanud end heast küljest,” sõnas Dobiža, märkides, et peale ühistrennide tuleb tal mängijatega teha ka palju individuaalseid järeleaitamistunde, et kõrvaldada puudusi tehnikas, mis noorena korralikult omandamata jäi.

Tänavu kevadel pärast Algimantas Briaunyse lahkumist Kalevi juhendamise üle võtnud Dobiža tundis vaid kahetsust, et klubi kehv rahaline seis ei võimaldanud tuua Peterburist meeskonda üht noort keskkaitsjat, kellele ta oli silma peale pannud. “Koos oleksid nad moodustanud suurepärase keskkaitsjate paari, aga midagi polnud teha, see Peterburi noormees ei leppinud nende tagasihoidlike tingimustega, mida saime praegu pakkuda,” tõdes treener, kes on omal ajal Ukrainas noorteklassides juhendanud paljusid hiljem tippklubidesse jõudnud jalgpallureid, nagu näiteks Sergei Jurani või Aleksandr Zavarovit. Muu hulgas on ta koos ühe maailma tuntuma väravavahi Lev Jašiniga treeninud ka Nõukogude Liidu noortekoondist.

Peatreener operatsioonile

Sel laupäeval Paides toimuvas kohtumises 74aastast Vadim Dobižat aga Sillamäe Kalevit platsi ääres juhendamas pole. Põhjarannikule rääkis ta eile Sillamäe Kalevi praegusest käekäigust haiglapalatist ja täna seisab tal ees jala veresoonte operatsioon. “Olen kogu elu jalgadel olnud. Praegugi viin vahel läbi 3-4 trenni päevas. Eks see on oma jälje jätnud ja liikumine teeb viimasel ajal põrgulikku valu. Aga karkude toel olen ikka platsi ääres olnud. Nüüd tuleb järjekordne operatsioon ära teha,” rääkis ta ka endast.

Eelseisvas kohtumises Paidega juhendab Kalevit klubi noortetreener Vladimir Peresild. “Rääkisin temaga, et meeskond on hästi kokku sulandunud ja mingeid taktikalisi muudatusi pole praegu vaja teha,” sõnas kogenud treener.