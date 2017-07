Viru Haigla põhjendab hooldekodust loobumist suure investeeringuvajadusega

14. juuli 2017

ASi Viru Haigla juhatuse esimees Rannar Vassiljev ütles Kohtla-Järve vanurite hooldekodu ostust loobumist kommenteerides, et see objekt neid enam ei huvita. Oksjonil pakkus ettevõte selle hoone eest 716 000 eurot.

AS Viru Haigla oli Ahtmes asuva vanurite hooldekodu müügiks 30. mail korraldatud enampakkumise ainus osavõtja. Ettevõte pakkus hoone eest 716 000 eurot, ehkki selle alghind oli 600 000 eurot. Ent 30. juunil, kui ostu eest tasumise tähtaeg läbi hakkas saama, keeldus ta tehingut vormistamast.

Rannar Vassiljev ütles telekanalile Lites, et ostust keeldumise peamine põhjus on see, et enne enampakkumist said nad olukorraga vanurite hooldekodus ja hoone seisukorraga tutvuda vaid väga pealiskaudselt. Ent juba pärast enampakkumist, kui hakati maja põhjalikumalt uurima, selgus, et hoone nõuab tohutuid investeeringuid − see tuleb kas lõpuni ehitada või osa ehitisi lammutada. Peale selle tuleb investeerida lifti paigaldamisse.

Vassiljevi sõnul on hoone ülalpidamiskulud äärmiselt suured, enim tegi talle muret hoone suurus − maja normaalseks funktsioneerimiseks nii suurt pinda vaja ei ole. Samuti tekitasid temas küsimusi linna ja hooldekodu klientide vahel sõlmitud lepingute tingimused, enampakkumise tingimuste kohaselt aga peab uus omanik need lepingud jõusse jätma.

Vassiljev sõnas, et ettevõttel on teised projektid, mis nõuavad tähelepanu ja raha, ning seetõttu pole ta Kohtla-Järve vanurite hooldekodu ostmisest enam huvitatud.

Palusid juba ammu maha müüa

Kuna enampakkumise võitja ostu eest maksmast keeldus, tuleb linnal tühistada otsus vanurite hooldekodu kui munitsipaalettevõtte tegevuse lõpetamise ja sealsete töötajate koondamise kohta. Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko sõnul on väga kahju, et tehing toimumata jäi, kuna ära sai tehtud väga suur ettevalmistustöö. Tehingu vormistamisest keeldunud ettevõtjaid kuidagi karistada ei saa, kuid linnale jääb alles enampakkumise tagatisraha summas 6000 eurot.

ASi Viru Haigla käitumine tundub imelik, kuna just nemad palusid linnal juba ammu Ahtmes asuv vanurite hooldekodu maha müüa. Esimese pakkumise tegid nad möödunud aasta sügisel. Tookord soovisid nad vanadekodu osta umbes 200 000 euroga. Toona avaldas Viru Haigla soovi viia maja ehitus lõpule ning tagada seal vanuritele 80 kohta.

Seejärel tuli selleltsamalt ettevõttelt teine pakkumine, mille kohaselt nad olid valmis vanadekodu ära ostma 550 000 euro eest. Ning lõpuks, kui maja juba enampakkumisele pandi, pakkus ettevõte selle eest 716 000 eurot, ent otsutas hiljem millegipärast, et see ost on neile kahjulik.

AS Viru Haigla on Tapal tegutsev ettevõte, Kohtla-Järvel kuulub neile vanalinnas Lai tn 2 asuv turvakodu.