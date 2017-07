Lohusuu kogukonnamaja ehitus läks taas käima

8. juuli 2017

Lohusuu vana postimaja kogukonnamajaks ümberehitamine läks uuesti lahti ning augustis peaks neli aastat veninud ja kolm vallavanemat ametist kukutanud ettevõtmine lõpule jõudma.

“Natuke üle kuu aja on ehitus käinud, mai lõpus läks lahti,” rääkis Lohusuu vallavanem Tarmo Tomson. “Hankele tuli kaheksa pakkumist, võitjaks tunnistatud Kohtla-Järve firma OÜ Värimal on seni ülitubli olnud. Omanikujärelevalvet tegev FIE Mati Piirsalu on vana kooli mees, hästi põhjalik. Nii et praegu julgen küll uskuda, et augustis saab see maja tõepoolest valmis.”

Hoonet nimetatakse nüüd kogukonnamajaks ja sisuliselt saab sellest Mustvee valla Lohusuu teenuspunkt. Sinna koondatakse sotsiaalteenused − sotsiaalnõunik pluss pesupesemise võimalused nii vallaelanikele kui suvitajatele, võib-olla ka perearsti ruumid −, teisele korrusele tulevad suur saal ja kogukonnaköök, kus kohalik kultuuriselts Logovest saab nii ise toimetada kui õpitubasid korraldada.

Mis saab vanast vallamajast?

“Meie seda müüma ei hakka, jätame Mustvee vallale kaasavaraks,” ütles Tomson.

Ehitusel kirju ajalugu

Lohusuu vana postimaja uueks ehitamisega tehti algust juba 2013. aastal. Vald võttis 225 000 eurot laenu, et see hoone vallamajaks renoveerida ning vallavalitsuse praegune hoone seejärel maha müüa. Uude hoonesse kavandati ka perearsti ruumid ja konstaablipunkt.

Laenu võtmise ajaks oli Tormis Otsma vallavanema ametist lahkunud. Hoone projekt valmis, ehitaja leiti ja töid alustati juba Pavel Kostromini ajal. Tehti ära suur osa lammutustöödest, pandi maha veetorustik ja septik, maja sai uue katuse, uksed-aknad ja paar treppi.

Detsembri alguses esitati Kostrominile kahtlustus pistise võtmises, ühtlasi hakkas kriminaalpolitsei uurima ehitamiseks võetud laenuraha kasutamist ning sestsaati jäid tööd toppama.

Sel ajal kui Lohusuu vallavanem oli Anneli Kaasik, ei arenenud ehitamine nähtavalt mingil moel edasi. Küll aga sai selgeks, et uut vallamaja pole Lohusuusse vaja ja hoonele tuleb leida muu otstarve.

Just postimaja ehitus, õigemini ehitusega mitte jätkamine oli 2015. aasta novembris põhiargument Anneli Kaasiku umbusaldamisel.

Järgmine vallavanem Aare Järvik vähemalt üritas asja liikuma lükata: kuulutas välja ehitushanke. Pakkumised olid aga liiga kõrged, hange tunnistati nurjunuks ja asi jäi jälle seisma. Taas sai postimajaga seonduv vaid aasta ametis olnud vallavanema umbusaldamise peamiseks põhjuseks.

“Uue aasta alguses tuleb uus hange, loodame, et tuleb rohkem pakkujaid ja paremaid pakkumisi,” ütles järgmiseks vallavanemaks valitud Tarmo Tomson mullu detsembris.

Uus laen vanale lisaks

Kogukonnamaja edasi ehitamiseks otsustas vallavolikogu eelmise aasta novembris taas laenu võtta, seekord 240 000 eurot.

Seega kulub hoone ümberehitamiseks kokku 465 000 eurot laenuraha.

“Objekti maksumus tuleb jämedalt 410 000 – 420 000 eurot. Põrandapinda on majas 360 ruutmeetrit, see teeb ruutmeetri hinnaks 1200 – 1300 eurot − ja selle sisse mahub veel ka veetorustiku ehitamine, ” arvutas Tarmo Tomson. “Meil tuleb ruutmeetri hind odavam kui näiteks Mustvees ehitataval sadamahoonel.”

Eelmist laenu tuleb veel üle kuue aasta tagasi maksta, lisanduvad uue laenu tagasimaksed.

Esimese laenu kohta ütles Tarmo Tomson, et kõige otstarbekam see ei olnud. Uus laen seevastu olevat eriti soodne. Ja võrreldes Mustvee linnaga, kellega sügisel leivad ühte kappi pannakse, olevat Lohusuu valla laenukoormus täiesti normaalsetes piirides.

“On selge, et kui me seda maja praegu valmis ei ehita, siis uus suur omavalitsus seda tegema ei hakkaks,” tõdes Tomson.

Opositsioon pole rahul

Volikogu opositsiooni esindaja Toivo Kivi, kellele võimul olijad on kõik need ehituse aastad pannud süüks tegevuse takistamist, ütles, et vastu ta ei tegutse, aga heaks ka ei kiida.

“Muidugi on hea, et see maja lõpuks valmis saab. Aga sinna tehakse selliseid saale ja fuajeesid… nii suur raha on huugama pandud, palju kulutati ümberprojekteerimisele. Kui palju seda hanke tulemusena valminud projekti ringi tehti, me täpselt ei teagi − meile ju dokumente ei näidata,” rääkis ta.

Küsitavaks peab ta kogukonnale kasutamiseks mõeldud ruumide otstarbekust: “Lohusuu koolimajas on selleks ruumid olemas, vanas koolimajas on Logovest ka ruumid korda teinud − kogukonnal on koos käimise kohti piisavalt.”

Kivi jaoks on siiani õhus küsimus, kuhu ikkagi kadus esimesel korral laenuks võetud 225 000 eurot, mille eest pidanuks maja päris valmis saama.

“Minu teada uuritakse seda siiamaani,” märkis ta.