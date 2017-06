Sadamasalongis saavad kokku tarbekunsti loojad ja ostjad

21. juuni 2017

Toila sadamasalong võõrustab koostöös Ida-Viru loomemajanduskeskusega sel suvel teeõhtuid disaineriga. Avakülaline oli Leeda Ots, kes koob Avinurme metsade vahel imelisi vaipu, millest suur osa rändab piiri taha.

Klubi stiilis kohtumiste sarja eesmärk on tutvuda piirkonnas tegutsevate disaineritega ja pidada Virumaa loomemajanduse arendamise plaane.

“Tahaks arutada, mida ja kuidas saaksime koos teha, et tulemused oleksid paremad ning pakuksid kõigile rõõmu,” ütles MTÜna tegutseva Ida-Viru loomemajanduskeskuse juhatuse liige Küllike Kullerkupp.

Müügikanal kohalikele

Kohtumiste kohaks valiti Toila sadamasalong, mis müüb suviti rannas eestimaist disaini ja tarbekunsti. Eesmärk on, et kohalikel loomemajanduse mikroettevõtjatel oleks koht, kus oma tooteid müüa. Eeldusel, et need sobituvad helge ja lihtsa skandinaavialiku stiiliga.

Sadamasalongi perenaine, valguskujundaja Luise Sommer tunnistas, et tasakaalu leidmine disaini ja käsitöö vahel on üsna keeruline.

“Kui vaadata klientide poole pealt, siis peab olema mitmes hinnaklassis tooteid, et igaüks leiaks midagi kaasaostmiseks. Disainerid jälle tahavad teada, kelle tooted on veel müügil. Koht, kus nad oma asju müüvad, on neile hästi oluline.”

Arvestades nii klientide kui ka disainerite positiivset tagasisidet, on tasakaalu leidmine ilmselt korda läinud, ütles salongi perenaine. “Kõiki müüdavaid asju ühendab see, et neil on mingisugune otstarve ja need on tehtud käsitööna, kasutades oma loomingulisust.”

Eelmisel hooajal olid sadamasalongis esindatud 15 tegijat Ida-Virumaalt ja 17 väljastpoolt maakonda.

“Minu meelest on see päris hea tulemus. Mullu sügisel tegime koolitusesarja ideest tooteni ja kaks toodet sellest projektist on juba sadamasalongis müügil: käsitsi vilditud näkineiud ja rahvuslikud vööd, mis on mõeldud riputamiseks auto tahavaatepeegli külge ning sobivad hästi laulu- ja tantsupeo aastal,” rääkis Sommer.

Täiskohaga kunstnik

Teist suvehooaega tegutsevas Toila sadamasalongis saab osta ka käsitsi kootud vaipu, mille autor on Leeda Ots − esimese teeõhtu külaline.

Tekstiilikunstniku haridusega Ots on tegelnud vaibakudumisega kümme aastat, neist viimased kuus Ida-Virumaal Avinurme lähedal üksikus metsatalus − oma esivanemate kodus. “Võimalik, et Luise leidis mu tänu ühistele Pärnu tuttavatele − mõlemad oleme Ida-Virumaale tulnud Pärnust.”

Tänu elukohavahetusele teab ta võrrelda, mida tähendab töötada ostjate silme all ja kuidas mõjub loometegevusele täielik üksindus. Suvepealinnas oli kunstnikul avatud töökoda; praegu on kolmed kangasteljed püsti pandud elumaja teisele korrusele.

“Mõlemal variandil on oma head ja vead. Avatud ateljees võis igal ajal 20 Jaapani turisti sisse astuda ja nina vastu kangastelgi vaadata, mida ma teen. Kui tahad oma mullis olla ja tööle keskenduda, siis see mõnikord segab. Kodus on hea rahulik, keegi ei tülita, aga vahel tekib suhtlemisvaegus. Töötan üksinda, see tähendab, et ise koon, müün ja pildistan.”

Metsa kolides tuli leida uusi väljundeid, kuidas müüa. Suurimaks abimeheks sai internet ja põhiliseks turunduskanaliks veebipõhises müügikeskkonnas Etsy avatud pood. Kuna Etsy platvorm on ameeriklaste loodud, läheb sellest poest kõige rohkem vaipu Ameerikasse, Kanadasse ning Austraaliasse. Viimasel ajal on tulnud mitu tellimust Hongkongist.

Ots kasutab aktiivselt ka sotsiaalmeedia võimalusi. “Facebook ja Instagram on tänapäeval väga olulised turunduskanalid. Eriti sobivad need minusugustele, kes tahavad elada ääremaal ja kodus tööd teha ning peamiselt interneti kaudu müüa.”

Vaibad on müügil ka disaini- ja käsitööpoodides − nii suvistes kui aastaringsetes. “Kõik edasimüüjad on mind ise leidnud, selles mõttes on väga mugav elu olnud.”

Vabaõhulaatadel vaibakunstnik enam ei käi. “Üks põhjus on see, et tellimusi on nii palju ja pole põhjust välja minna − kliendid leiavad mind ise üles. Teine põhjus on Eestimaa suveilm. Vaibaga vihma kätte minna ei taha ja mõne ürituse pärast pole mõtet telki osta.”

Ots on olnud kümme aastat täiskohaga kunstnik, olles füüsilisest isikust ettevõtja. “Lust ja lillepidu see ei ole, aga mina elan sellest ära,” kinnitas ta eelmisel neljapäeval kuulajatele.

Järgmine kõigile huvilistele avatud teeõhtu toimub sadamasalongis 20. juulil. Siis on külaliseks Eesti suurima äriideede konkursi “Ajujaht” mullune võitja − SprayPrinteri meeskond (SprayPrinter on juhtmevaba printer, mis trükib pildid või kujundused nutitelefonist mis tahes seinale).

“Suvel on plaanis kolm teeõhtut ja kui need lähevad edukalt, siis jätkuvad kohtumised ka sügisel,” lubas Küllike Kullerkupp.