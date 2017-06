Neglasoni dilemma

16. juuni 2017

Jõhvi volikogus on taas tõusmas tormimüha. Kuigi rahu pole volikogus olnud kõik need neli aastat, mil praegune volikogu on koos käinud. Ka viimane aasta on olnud pöörane ja tekitanud imestust ning küsimusi, et mis Jõhvis ikkagi toimub ja mis veel juhtuda saab.

Ehkki Vadim Jerjomenko − Eduard Easti ja Teet Enoki mõttekaaslane − loeb täna sellel leheküljel avaldatud arvamusloos üles vallajuhtide väidetavaid teeneid, tuleb siiski tõdeda, et siinkohal ehitakse end võõraste sulgedega. Enamik neist projektidest, mida praegune vallavõim enda teeneks peab, käivitati tegelikult valla eelmise juhtkonna ajal. Praegused võimud pole suutnud ühegi märkimisväärse algatusega välja tuua. Seda on tunnistanud ka Enoki ja Jerjomenko enda senised koalitsioonipartnerid.

Küll aga on olnud kuhjaga kõiksugu skandaale ja arusaamatusi alates ühinemisläbirääkimiste ootamatust lõpetamisest naabritega kuni Jõhvi põhikooli direktori vallandamiseni välja. Viimast on paljud inimesed, aga ka koolipere võtnud poliitikute rünnakuna koolile.

Selge, et selline valitsemisstiil muutus piinlikuks ka Nikolai Ossipenkole ja tema leerile volikogus. Samuti on East aktiivselt valimiskampaaniasse lülitunud ja ehk tundis Ossipenko, et vallavanem ohustab eelkõige tema valimisliidu hääli.

Neglason oma leeriga on aga sattunud pikantsesse olukorda, kus aastaid ossipenkolaste võimulesaamise vastu võidelnuna tuleb koostööd teha senise vaenlasega. Vähemalt umbusaldamisel. Aga mis edasi? Ja mida arvab sellest valija?