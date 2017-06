Easti ja Enoki tool Jõhvis kõigub

16. juuni 2017

Haldusreformi nurjamine, sotsiaalobjektide müügi plaan, põhikooli direktori vallandamine − need on vaid osa põhjustest, mis võivad Jõhvi vallavolikogu esimehele Teet Enokile ning vallavanem Eduard Eastile koha maksta, sest täna kavatseb opositsioon anda nende vastu sisse umbusaldusavaldused, lootes ka Ossipenko leeri toetushäältele.

Opositsiooni esindav Niina Neglason ütles, et sajaprotsendilist kindlust umbusalduste läbiminekuks ei saa kunagi olla, kuid praeguseks on põhjusi Easti ja Enoki tagandamiseks “rohkem kui kuhjaga”. Ta sõnas, et tegelikult kaaluti umbusalduse sisseandmist Enokile juba mullu novembris, kui tema initsiatiivil lõpetas Jõhvi liitumisläbirääkimised Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmmega. “Ent siis mõtlesime, et ehk asjad laabuvad. Kuid sellele on järgnenud aina juhtimisvigu, mida andestada ei saa. Hooldekeskuse müük ja Jõhvi põhikooli direktori Liina Mihkelsoni vallandamine olid viimasteks piiskadeks karikasse,” sõnas Neglason.

Kõnelused Ossipenko leeriga

Neglason ei eitanud, et neil on olnud kontakte ärimees Nikolai Ossipenko leeriga, kellega on 12 aastat siiani tegelikult koostööd välistatud. Põhjarannikule teadaolevalt on Neglason kohtunud ka Ossipenko endaga. “Rääkinud oleme volikogust paljude inimestega ja kohtumised pole ju keelatud,” sõnas ta.

Küsimusele, kas senine opositsioon kavandab nüüd Ossipenkoga uut koalitsiooni, vastas Neglason: “Praegu ei saa rääkida, kas tuleb koalitsioon. Vallas peab toimuma areng. Aasta jooksul, mil Enok ja East on olnud võimul, pole midagi uut tehtud, on elatud vana rasva peal. Jõhvil pole kunagi varem olnud sellist vallavolikogu esimeest, kes nii agressiivselt sekkuks vallavalitsuse töösse nagu Teet Enok.”

Tema sõnul on tagajärg see, et vallavanem on sisuliselt volikogu esimehe marionett, kellel pole mingit otsustusõigust. “See, et vallavanem on tore mees ja hea suhtleja, võib ju tõsi olla, kuid sellest on vähe. Fakt on see, et praeguse olukorraga pole rahul ka see pool, kes aasta tagasi Enoki fraktsiooniga liitus, ja nad on Põhjarannikus ise tunnistanud, et aastaga pole midagi ära tehtud,” lausus Neglason.

Põhjaranniku andmetel leiavad umbusaldusele allakirjutanud, et volikogu esimehe juhtimis- ja käitumisstiil on muutunud üha hüsteerilisemaks ja kontrollimatumaks. Veel öeldakse, et vallavolikogu ei saa juhtida isik, kellel puudub võime toimuvaid protsesse analüüsida ja ette näha, ning Enokile heidetakse ette valda naeruvääristavat ebakompetentsust.

Enok vigu ei näe

Volikogu esimees Teet Enok endal mingeid möödalaskmisi ei näe. “Mina ei näe, et ma midagi valesti teen. Need hinnangud on nii subjektiivsed. Ma pole kunagi sekkunud vallavalitsuse töösse. Loomulikult suhtlen ma Eduardiga [vallavanem Eduard East − E.K.] ja volikogu peabki tegema järelevalvet vallavalitsuse töö üle.” Enok ütles, et kui talle on etteheiteid, siis tahab ta teada fakte. “Aga oponeeriv pool ongi oma etteheited emotsioonidele üles ehitanud.”

Mis puudutab tema võimalikku taandamist, siis ütles Enok, et see ongi demokraatia. “Iseasi, kas see umbusaldus läbi läheb.”

Vallavanem Eduard Easti kohta leiavad umbusaldajad, et East pole oma ülesannetega hakkama saanud ning Jõhvi vallavalitsus on tema juhtimisel muutunud naaberomavalitsustele mittetõsiseltvõetavaks koostööpartneriks ja Jõhvi areng on seiskunud.

Vallavanem ise oli eile küll kavandatava umbusaldusavaldusega kursis, kuid ütles, et ei sooviks enne volikogu istungit midagi kommenteerida. “See poleks korrektne, see pole minu käekiri,” sõnas ta.

Tänavu aprillis Põhjarannikule antud intervjuus ei osanud Ossipenko valimisliitu kuuluv Vjatšeslav Šlõk nimetada ühtegi uut suuremat Jõhvi arengusse suunatud algatust, millega nende võimuliit (koos Enoki fraktsiooniga K.Õ.V.A. ja Eduard Rae fraktsiooniga Jõhvi Heaks) oleks viimase aasta jooksul välja tulnud. “Pole millegagi kiidelda,” sõnas ta, pidades positiivseks, et vähemasti pole aastaga lammutatud varasemaid häid ettevõtmisi. “Me pole kaotanud seda, mis olemas oli.”

Nikolai Ossipenko ei eitanud vestluses Põhjarannikuga, et on Neglasoniga kohtunud, kuid väitis, et on poliitikast eemal olnud. Küsimusele, missugune on tema hinnang Jõhvi praegustele võimudele, vastas ta: “Seal on fraktsioonid, las nemad otsustavad. Ma ei kuulu ühtegi fraktsiooni ja ma ei hakka oma arvamust kellelegi peale suruma.” Ärimees on oma volikogu liikme volitused kuni käesoleva aasta septembrini peatanud, kuid ta möönis, et suhtleb siiski volikogu liikmetega ja arutab nendega seal toimuvat.

Küsimusele, kes on kandidaadid volikogu esimehe ja vallavanema kohale, kui umbusaldused leiavad piisavat toetust, vastas Niina Neglason: “Me pole sellest rääkinud. Üks asi peab enne teoks saama. Selge on see, et nii meie kui ka Ossipenko valimisliidu poolt on rahulolematus valla juhtimisega. See meid praegu ühendab ja sellest oleme ka rääkinud.”