Kas sina oled juba Narvas jooksnud?

15. juuni 2017

Ilmselt ei eksi väga palju need, kes ütlevad, et nii palju eesti keelt kui läinud laupäeval pole Narvas kõlanud viimased pool sajandit kui mitte rohkem.

Juba seitsmendat korda toimunud Narva energiajooksu stardis oli ligemale 4500 inimest. Neist suurem osa oli sõitnud Narva Eesti eri nurkadest − kõigist maakondadest. Lisaks veel teist sama palju kaaslasi, kes ise starti veel ei läinud, kuid ergutasid jooksjaid ja kõndijaid raja ääres.

Mati Lillialliku eestvedamisel Eesti Energia toel korraldatav Narva energiajooks purustas taas senise osavõturekordi ja on kujunenud üheks Ida-Virumaa silmapaistvamaks sündmuseks. Ükski teine üritus ei suuda korraga nii palju külalisi siia tuua ning nad lahkuvad siit positiivsete emotsioonidega ja vahetu kogemusega, et Narva on päris äge ja kaunis linn. Loogiline küsimus oma spordilembestele tuttavatele on: “Kas sina oled juba Narvas jooksnud?”

Narva linna mentaalsel lähendamisel ülejäänud Eestiga ja müütide murdmisel on see rahvaspordiüritus teinud ilmselt tunduvalt rohkem kui mis tahes kampaaniad. Plusspoolele läheb lisaks see, et säärane ettevõtmine on tasapisi ka rohkem narvalasi kehakultuuriga tegelema innustanud.

Linnavõimudel tasub pead murda, kuidas sellist võimsat ja väga hea mainega üritust oma linna huvides veelgi paremini ära kasutada.