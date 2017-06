Rannarestoran avab uksed

Käputäiele Eesti rannarestoranidele tuleb selle aasta juunikuus lisa Liimalast, kus jahisadama kõrval avab uksed lainekujuline Tulivee restoran.

“Kui Noa pole traditsiooniline rannarestoran, siis jäävad alles ainult Oko, Ruhe ja alles aasta tegutsenud Valkla restoran,” loeb Tulivee peremees Hannes Prits üles mereäärseid restorane.

Oma inimesed, oma tooraine

Need vähesed rannarestoranid, lisaks muidugi ka mereäärne Noa, on aga kindlalt Eesti tippude seas või vähemalt soovitatud restoranide hulgas. Väiksemad pole ka Tulivee eesmärgid: restoran peaks jõudma samuti 50 Eesti tipptegija hulka.

Restorani peakokaks saab praegune vanalinna restorani Peppersack peakokk Madis Põld, kes on teinud süüa nii presidendi vastuvõttudel kui ka Eesti maitseid maailmale tutvustanud messil “Grüne Woche”. Tulivee kompleksi ja sadama taga seisvad Hannes Prits ja tema vend Heigo Prits on kohalikud mehed, samuti on samast kandist pärit Madis Põld.

Söögikohast teeb õige rannarestorani Pritsu hinnangul see, kui seal on menüüs ka kohalikku kala. Seda Tulivees kindlasti saab. “Kui mitte päris oma ranna kala, siis Põhja-Eesti sadamate oma,” lubab ta.

Naabersadamatest tuleb kala muretseda eelkõige piirkondliku eripära tõttu. Räime on Purtse kandis palju, siiga ja lõhet saab hooajati. “Lihtsalt mõningaid kalu, mis Eestis on tavalised, meil ei ole. Näiteks koha,” põhjendab ta.

See, et restorani menüüs on kala, ei tähenda, et seal muud ei ole. On ikka.

Pole klassikaline restoran

Vähem oluline pole restorani juures ka hea jook. Seda peremees lubab: sommeljeena valib tema veinid.

Samuti peab seal olema mõnus aega veeta. “See peab olema koht, kus vanemad saavad nautida klaasikest valget veini ja kaunist vaadet, samal ajal kui lapsed mängivad,” räägib Prits.

Vaadet lainekujuliselt kujundatud suurte akendega restoranil on. Kuna terrass on ümber maja, siis leiab kindlasti ka koha, kus on päikest või hoopis varju. Terrassil saab olema sama palju kohti kui sees: 50.

Ehkki sisult restoran, ei saa see olema klassikaline valgete linade ja eelkattega koht. “Pigem selline koht, kus igaüks ennast mõnusalt saab tunda,” lubab Prits. Samuti on hinnaklass pigemini keskmisest paari euro võrra soodsam.

Avab uksed juunis

Rannarestoran avab külastajatele uksed juuni esimeses pooles. Juba on seal broneeritud kaks pulma ja mõned juubelid.

Kõrghooajal on restoran lahti iga päev. Kui suvi saab läbi, siis tõenäoliselt nädalavahetuseti.

“Kui me ka kõik muud arendused valmis saame, siis muidugi iga päev,” lubab Prits, kelle sõnul on Tulivee keskusesse planeeritud lisaks olemasolevale jahisadamale ning valmivale restoranile ka hotell ning 150ruutmeetrine saal näitusega piirituseveo ajaloost.

Viimase rajamiseks on ettevõte küsinud toetust piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmist, kuid vastust pole sealt veel tulnud. “Kahjuks on Ida-Virumaaga nii, et investeeringute tegemisel siia on vaja toetust. Need on seotud väga suurte äririskidega,” tõdeb Prits.

Traaleris saab sauna

Sadam, mis valmis 2015. aastal ning pälvis kohe ka parima väikesadama tiitli, on juba avatud. Hooaeg algas seal 1. maist.

Lisaks sadamateenustele on samal territooriumil ka saun, mis on ehitatud vanasse traallaeva. Seal on nii tavaline saun kui ka tünnisaun, saunatamise vahepeal saab jões ujumas käia. Vanal traaleril on ka peokoht väiksemale seltskonnale.

Kompleksist osa asub riigimaal, millele on antud hoonestusõigus kompleksi omaniku OÜ Trogar kasuks. Koos sellega tuli ka kohustus ehitada randa parkla, avalik WC ja rannavõrkpalliplats. Parkla on praeguseks valmis, ka palliplats olemas ning WC saab valmis koos rannarestoraniga.