Jõhvi valimislahingu ootel

12. juuni 2017

Reedel teatasid Jõhvi volikogu esimees Teet Enok ja vallavanem Eduard East oma valimisliidu loomisest, kuhu peale nende kuulub veel kolm volikogu liiget, mõni pastor ja vallaasutuse juht. Märgiline on seekordsetel valimistel, et praeguste võimulolijate nimekirjas kandideerib Jõhvi vene põhikooli direktor Irina Šulgina, aga ka vallale kuuluva hooldekodu juht Elle Seliverstova. Kui viimane on varemgi kandideerinud, siis Šulgina näiteks eelmistel valimistel ei osalenud, kuigi sai koolidirektoriks suvel enne sügisesi valimisi.

Tähelepanuväärne on seegi, et vahetult enne lasi vallavõim päevapealt ametist lahti Jõhvi põhikooli direktori Liina Mihkelsoni, kes samuti meie andmetel eelseisvatel valimistel kandideerida kavatseb, seda siiski sotsiaaldemokraatide ridades.

Parteinimekirjadega on lisaks sotsidele välja tulemas ka Keskerakond ja Reformierakond. Siiani on Keskerakond Jõhvi volikogus paar kohta ikka saanud ning võimalik, et saavad ka seekord, kuid Reformierakonnale on raske edu ennustada, siiani pole neil pärast valimisi volikogu saali asja olnud ning kahtlane, et nüüdki.

Kõige kõvemateks rivaalideks on tõenäoliselt saamas ärimees Nikolai Ossipenko nimekiri ning praegu Niina Neglasoni juhitav opositsioonis olev valimisliit, mis oma endise liidri Tauno Võhmariga aastate eest tülli läks. Need jõud on tähelepanuväärsed aga ka seetõttu, et nende mõlema kohal on lehvinud ka kriminaalne korruptsioonivari. Ossipenko küll pääses tervislikel põhjustel kohtu alt, kuid samas kriminaalasjas mõisteti süüdi Kohtla-Järve ekslinnapea Jevgeni Solovjov ning see, et kuriteod sooritati Ossipenko otsesel osalusel, käib ka kohtumaterjalidest läbi.

Neglasoni seltskonna Achilleuse kand on aga ärimees Allan Mänd, kes küll avalikkuse jaoks küsitaval moel süüdi mõisteti, kuid fakt on see, et ta on kriminaalkorras karistatud. Aga seaduse kohaselt pole kandideerimiseks tõkkeid ei Ossipenkol ega Männil. Igal juhul tõotavad eelseisvad valimised Jõhvis põnevust.