Surmasõitu teinud Jaan Piim tunnistas end süüdi

7. juuni 2017

Veidi vähem kui aasta eest kolme noore hukkumisega lõppenud avarii põhjustamises süüdistatav Jaan Piim tunnistas kohtus ennast süüdi, kuid kinnitas, et õnnetus ei juhtunud tema tahtlikust tegevusest, vaid ettevaatamatusest.

Liiklustragöödia leidis aset mullu 30. juuli õhtul kell 20.52 Aseri vallas Koogu külas asuva Olerexi tankla juures. Jaan Piima (27) juhitud sõiduauto BMW sõitis tanklasse viivalt kõrvalteelt peateele, libises vastassuunavööndisse ning põrkas kokku seal liikunud bussiga MAN.

Bravuur ja huligaansus

Sündmuskohal hukkusid tagaistmel istunud elukaaslased Tatjana (20) ja Renart (21), järgmise päeva varahommikul suri saadud vigastustesse haiglas Marion (21). Ainsana tol õhtul autos olnutest jäi ellu roolis olnud Jaan Piim, kes sai paar kergemat vigastust, ning ta võeti pärast haiglast väljasaamist esialgu ka vahi alla. Hiljem ta vabastati.

Prokurör Olga Dorogan ütles eile kohtus oma avakõnes, et “see on veel üks näide, kuidas bravuuri ja liiklushuligaansuse tõttu pannakse toime jäme liiklusnõuete rikkumine, mille tagajärjel hukkub kolm noort inimest”.

Hukkunute lähedastest esitas kriminaalmenetluse raames tsiviilhagi Jaan Piima vastu Marioni vend Mikko, kes leiab, et õe surmaga põhjustatud kannatuste eest tuleks temale ja tema sugulastele süüdistatavalt välja mõista 50 000 eurot. Jaan ja Marion olid samuti elukaaslased.

Mikko rääkis kohtus, et nad olid Marioniga väga lähedased ja õe surm oli temale suur löök, millest tal oli väga raske toibuda. Küsimusele, kui sageli ta õega suhtles, vastas mees, et väga tihti.

Vend sai õega juhtunust teada Marioni tuttavatelt, kes öösel talle helistasid. “Kell 3 öösel jõudsin haiglasse. Olen seotud ka Punase Ristiga ja kui arst oli mulle rääkinud, missugused on Marioni vigastused, sain aru, et tal on minek. Ehkki arst ütles, et Marioni opereerivad kolm arsti ja tehakse kõik, mis võimalik,” rääkis hukkunu vend. Hommikul kell seitse sai Mikko nooremalt õelt teada, et Marioni enam ei ole.

Mees rääkis, et tema ja kogu perekond on juhtunu tõttu väga palju üle elanud ja seetõttu peab õiglaseks mainitud mittevaralise kahju väljamõistmist. Näiteks väldib ta Tallinna suunal liikudes maanteel teadlikult õnnetuspaigast möödumist, eelistades ümbersõiduteed Kiviõli kaudu.

Nii hukkunud Renarti kui Tatjana ema rääkisid, et autos olnud noored olid omavahel väga head sõbrad ning sel päeval sõitsid lapsed Tallinna vaatama autode driftimisvõistlusi. Õnnetus juhtus, kui nad olid tagasiteel.

Eitavad tahtlust

Piim ise võttis eile kohtus süü omaks. “Tunnistan end süüdi, kuid see juhtus ettevaatamatusest. Tsiviilhagi ma ei tunnista,” sõnas ta.

Piima kaitsja Allan Valk ütles, et selles kohtuasjas on põhiliseks vaidluse teemaks kuriteo kvalifikatsioon. Kui prokuratuur leiab, et tegu vastab karistusseadustiku paragrahvile, mis räägib sõidukijuhi poolt liiklusnõuete ja sõiduki käitusnõuete rikkumisest, kui sellega kaasneb kahe või enama inimese surm, siis kaitsja viitab teisele paragrahvile. Sellele, mis räägib samast teost, kuid on põhjustatud ettevaatamatusest. Esimese puhul on süüdimõistmisel karistuseks 3-12, teise korral 1-5 aastat vangistust.

Samuti leiab Valk, et pole alust tsiviilhagi esitamiseks, kuna puuduvad need seadusest tulenevad erandlikud asjaolud, mille puhul omaksed saavad hukkunud sugulase pärast hüvitist nõuda.

Prokurör peab tegu siiski tahtlikuks, kuna sündmuskoha vaatlus näitas, et teekate oli märg ja libe, sündmuskohal puuduvad pidurdusjäljed ning selles kohas on liiklusmärk “Anna teed”. Samuti oli prokurör Dorogani sõnul Piima BMW-le paigaldatud illegaalne lisaseade mootori võimsuse tõstmiseks. Ta viitas ka eksperdi arvamusele, mille kohaselt polnud ilma süüdistatava tahtluseta võimalik selliste tagajärgede saabumine.

Juhtumi uurimist lihtsustab asjaolu, et avariist on olemas videosalvestised, mida eile kohtus ka vaadati. Avarii jõudis Olerexi tankla turvakaamera vaatevälja, kuid veel selgema pildi juhtunust andis bussi esiaknal asetsenud videoregistraator. Selle salvestiselt on näha, kuidas sõiduauto BMW kõrvalteelt maanteele tormab, siis vihmamärjal asfaldil külglibisemisse läheb, teeb tiiru ümber oma telje ja saab bussilt löögi paremale poole tagaossa.

Pärast tragöödiat helistas Jaan Piim kõigi hukkunute omastele, et vabandust paluda. Vaid Marioni vend keeldus temaga rääkimast. Renarti ema ja Tatjana ema võtsid kõne vastu. “Millest te rääkisite?” küsis prokurör Jaan Piima kõne kohta Renarti emalt. “Me ainult nutsime.”