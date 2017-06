Virumaa tantsulastele kolm hästi pikka paid!

7. juuni 2017

Taevataat on rahvatantsija ja hingelt noor, sest kuidas muidu seletada seda, et kui Virumaa noorte tantsupeo eelproovid toimusid talveilma trotsides karupükstes ja rahesadu krae vahel, siis kontserdi ajal säras päike nii, et hakka või päevitama.

Nojah, ta oleks võinud muidugi ka eelproovide ajal taeva klaarina hoida, see taevataat, aga ju ta siis ei saanud. Ju ta andis endast ikka parima, et vähemalt kontserdi ajal oleks ilus ja hää.

Andis endast parima nagu tantsijadki.

Vihma ja rahet

Kui võimlejate liigijuht Anu Pungas neljapäeval väikeste võimlejatega eelproovi alustas, läksid ühtäkki taevaluugid valla ja pärast tugevat vihmasadu saadi ka teravate raheterade käest nüpeldada.

Kui lapsed spordihoonesse varju jõudsid, sadu vaibus. “Vaevalt saime otsast alustada, kui kõik kordus,” kirjeldab Anu taevataadiga peetud kaikavedu.

Sooja oli mitte rohkem kui seitse kraadi.

Prrrrr!

Väikesed külmad käed võeti küll õpetaja käte vahele sooja, aga needki oli selleks ajaks juba jäässe läinud.

Pärast proovi said lapsed Anult kodutöö juhendi: varbad pistke kohe sooja vanni ning jooge kuuma teed! Kõige lõpuks said sõnad mitu korda peale loetud, et kogu varustus alates kinnastest kuni talvejopedeni oleks järgmisel proovipäeval kaasas.

“Tundub, et ilmataadil oli hästi läbi mõeldud, kuidas meie vastupidamist testida,” muigab Anu. “Eks see ole veidike ka arusaadav, kuna võimlejate kavad räägivad nii kummiku- ja vihmavarjuhõngulisest sügisest kui suisa külmast talvest.”

Suured võimlejad rahesajust küll pääsesid, aga vihma said kaela nemadki. “Olen südamest tänulik kogu vaprale võimlejate seltskonnale ja nende õpetajatele, kellega koos sügisootuse, imekaunite jäälillede ning puhta valge lume tunded tantsudesse panime,” ütleb Anu.

Mitu paid

“Tõstke üles parem käsi!” kostub üle peoplatsiks saanud Voka staadioni Maris Toomeli hääl mikrofonis, kui peaproov lõppenud ja kontserdi alguseni veel nõks aega.

Kätemeri tõuseb, kuid tantsijate pilgud on arusaamatud: mida me nüüd tegema hakkame?

“Tehke oma parempoolsele tantsijale pai!”

Üle staadioni rullub paimeri ja naerulagin ka.

“Nüüd tõstke üles vasak käsi.”

Muidugi, vasakpoolne tantsupartner on ka pai ära teeninud.

“Ja nüüd tõstke üles mõlemad käed.”

Nii?

“Nüüd tehte endale pikk pai. Te olite kõik väga tublid!”

Väsimus on kui käega pühitud.

Muidugi olid proovides kõik tublid, ligi tuhat tantsijat: lasterühmad, segarühmad, neiduderühmad, naisterühmad; tantsijad Rakverest, Sõmerult, Kohtla-Järvelt, Kohtla-Nõmmelt, Jõhvist, Illukalt, Kiiklast, Vaivarast, Kiviõlist, Väike-Maarjast, Toilast, Haljalast, Narvast, Sillamäelt, Tamsalust, Sondast, Maidlast, Vinnist ja Viru-Nigulast.

Kontsert võib alata!

Kui lepase reega

Maris Toomel oli üks pealavastajatest, koos Riia Tallermani ja Taivo Aljastega.

Esimest korda olid Ida-Virumaal toimuva suure tantsupeo lavastajateks noored. Noored olid ka liigijuhid.

Seega märgilise tähendusega oli see pidu, teatepulk anti üle.

Riia tunnistab, et väike hirm oli naha vahel, mis lavastuse ettevõtmise rõõmu veidike varjutas.

Hirm hakkama saamise ja suure vastutuse ees.

Ja et viimased kolm ööd olid üsna unetud. “Kõik vajas kinnitamist, üle rääkimist, kontrollimist,” kirjeldab ta viimaste päevade ruttu.

Ilm pani pealavastajaid muretsema pigem tantsijate kui pealtvaatajate pärast. “Kuni kontserdipäevani oli varuplaan B peas kummitamas: noorematele tantsijatele joped selga,” räägib Riia.

Kontserdipäeval juhtus aga nii, et…

“Kontserdipäeval juhtus nii, nagu on juhtunud ennegi − tantsijad tantsivad peo ajaks päikese välja!” tõdeb Maris.

Kontserdil läks kõik kui lepase reega!

Kaks tundi läks nagu niuhti!

Süda rahul

Urve Kilk, kes on maakonnas toimunud suuri tantsupidusid aastakümneid lavastanud, teab, mida see tähendab.

“See on tükk tööd,” kostab ta.

Seda tööd Virumaa noorte tantsupeoga alustati juba sügisel.

Urve lavastatud oli ka eelmisel aastal toimunud Ida-Virumaa tantsupidu Kohtla-Järvel.

Pärast seda ütles ta, et nüüd aitab küll.

Et vanust juba ka.

Et aeg noortel teatepulk üle võtta.

Urve meenutab, kuidas Kiviõli tantsuõpetaja Helju Veedam ükskord öelnud, et kui sina, Urve, kõrvale astud, mis siis küll saab. Et siis jääb vaid must maa maha.

“Aga näe, ei jäänud must, hoopis värviline ja ilus jäi,” kostab Urve rõõmsalt pärast Virumaa noorte tantsupidu.

“Me teadsime, et nad on andekad ja väga kohusetundlikud,” vahendab ta teiste kogenud tantsuõpetajate ja Ida-Virumaa rahvakultuurispetsialisti Erika Kõllo arvamust. “Nad teavad pealavastajatena täpselt, mida tahavad.”

Nii et teatepulk on õigetesse kätesse üle antud? Urve süda on rahul?

“Väga rahul.”

Läbinisti noorte pidu

Kui noorte pidu, siis noorte juhtidega, meenutab Erika Kõllo sügisel langetatud otsust. Ja läbi ja lõhki noortest selle peo korraldusmeeskond koosneski: 1.-2. klassi rühmi lavastas Vaili Viirlaid, 3.-4. klassi Kaja Oja, naisrühmi Marju Aul ja võimlejaid Anu Pungas.

Enamik neist on lõpetanud rahvakultuuri keskuse tantsujuhtide kursuse. Pealavastajate triosse kuulunud Taivo Aljaste õpib Ilma Adamsoni tantsukoolis. “Sellised tublid juhid on meil,” kostis Kõllo rõõmsalt.

“Pidu läks korda,” tõdeb ka tema. “Kõik lavastajad olid väga tublid. Tänu neile sai suvise suurpeo repertuaar oma, Virumaa peo sisu just “Seda rada mööda”, mida meie käime.” “Toredad olid ka vahetekstid Kiviõli abiturientide mõtetest ja meenutustest oma lapsepõlvest, kodust ja tulevikust. Ka peo logo, reklaami ja kavad ning tänukirjad kujundas seekord noor tegija, kunstiülikooli lõpetanud Kohtla-Nõmme juurtega Hanna Allsaar.”

No ikka läbi ja lõhki noorte pidu!

Riia vahendab peakorraldajate nimel tänu tantsijatele, kes selle peo suureks ja ilusaks tantsisid, aga ka vahetekstide ettekandjatele Rait Mattiasele ja Airiinile ning liigijuhtidele ja kõikidele tantsujuhtidele nii Ida- kui Lääne-Virumaalt ja Voka spordihoone perele ja helitehnikutele ja Kiviõli abiturientidele. “Aitäh kõigile, kõigile, kes suuremal või vähemal määral peo õnnestumisse panustasid!”

“Ja tegelikult üks tänu veel − meie Ida-Virumaa tantsujuhtidele ja Erika Kõllole, et nad meile, noortele, nii suure vastutuse usaldasid,” ütleb Maris.