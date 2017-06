Jõhvi kontorirotid toetasid Kohtla-Nõmme suurperesid

6. juuni 2017

Kehva suusailmaga kogusid järjekorras juba seitsmendal Jõhvi “Rat Race`il” kaheksateist kirevat võistkonda oma osalusega linnaseikluses raha Kohtla-Nõmme vähekindlustatute ja suurperede tarvis.

Juunikuu 2. päeval toimunud Jõhvi “Rat Race`il” sai uue tähenduse Kristiina Ehini sõnadele kirjutatud laul “Kauges külas”, kus on sõnad “et saada pruuniks teiseks juuniks”.

“Ei saand pruuniks!”

Nimelt viis vastikult tuuline ja kärekülm ilm mõtte sellele, et äkki pidas poetess silmas seda, et kes 2. juuniks juba pruun ei ole, jääbki mittepruuniks, sest hiljem nagunii enam ei päevita. Pealegi lubatakse juulikuuks lund − kuula Terminaatorit!

Igatahes pani fitnessiklubi Terra Sport treener Marina Smirnova osalejad-rotid soojenduseks keksima, et külm saba ära ei võtaks.

Jõhvi “Rat Race`i” korraldaja Terje Rattur MTÜst Tertur Arendus raporteeris, et “Rat Race” on Jõhvis toimunud alates 2010. aastast, aga üks aasta − 2011 − jäi see vahele. Ja et tänavuseks heategevuslikuks võidujooksuks oli end kirja pannud 22 tiimi, millest omakorda 18 võtab jooksust osa. Nimelt Mäetaguse ja Jõhvi vallavalitsus, Ida-Viru ettevõtluskeskus ning optikaäri S Silmarõõm n-ö ostsid end jooksul osalemisest vabaks − st tasusid küll sajaeurose osalustasu, aga kohale ei tulnud, põhjendades seda kaadrinappusega.

Korraldaja sõnul on võistlejate tuumik läbi aastate olnud peaaegu sama. “Mõned tulevad juurde ja mõned langevad ära, aga praegu enam paraku pole meeskonda, kes oleks igal aastal osalenud − tänavu ei osalenud Seesam Kindlustuse tiim, kes varem oli eriti järjepidev.”

Veel on järjepidevad Jõhvi “Rat Race`il” osalejad olnud näiteks Swedbank, TÜ Narva kolledž ja päästeamet.

Põhjarannik vestles enne starti nt Toila spordi- ja kultuurikeskuse tiimiga Närilised Toilast, kes naljatas, et nad osalevad, sest neid sunniti kepiähvardusel. Valla noorsootöötaja Maarja-Liisa Toost ütles, et eesmärk on arvutiekraani tagant välja saada, veidi liigutada ja − last but not least − heategevuses osaleda.

Päästeameti Päästerottide kõneisik Evelin Mäetaga, kelle koera nimi on Pluuto, kinnitas, et võidujooksu ajal ei jää ükski põleng kustutamata ega keegi päästmata, sest jooksjad on rohkem kontorirotid − “Kontoris ei jää kindlasti midagi kustutamata!”. Pluuto kohta öeldi, et tema aitab joosta, tempot hoida. Sama kavalus oli, muide, Viru vangla rottidel.

Päästerotid kandsid ka kiivreid ja vähemalt enne võistlust arvasid, et need ei sega jooksmast − pigem vastupidi: hoiavad juuksed kammitsas, et näeb, kuhu minna.

Uued rajameistrid

Esimest korda oli tänavu rajameister Aivar Oja ja päevajuht Jevgeni Sarri ning võistlevad närilised pidid linnaseikluse käigus läbima kontrollpunktid sušisöögikohas L.A.K., kauplustes Sportland ja Vilde Kodutehnika (too pani kiiremale rotitiimile välja ka peaauhinna, milleks oli kannmikser), pubis Wironia ja Pildistaja fotostuudios.

Viimases valmisid kõikidest tiimidest ka grupipildid, mille hulgast valis fotograaf Piret Almiste välja lahedaima − selleks osutus Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse tiimi oma. Võidujooks oli tänavu ka kõrgemal tehnoloogilisel tasemel, sest kasutati koguni orienteerumises tuntud SI-pulkasid, et võistlejad ennast eri kohtades valideeriksid.

Võistkondadel kulus 2,7kilomeetrise raja läbimiseks keskmiselt 24 minutit ja kiireimad/osavaimad olid järjekorras esimesest alustades Viru vangla, Jõhvi Stokkeri ja Rõõmukooli rotid.

Ka Rattur kinnitas, et kunagi pole “Rat Race`il” nii kehva suusailma olnud: “Oleme kõik 2. juunil pruuniks saanud, aga täna on talveriided seljas.”

Tänavu “Rat Racel`il” kogutud raha läheb Kohtla-Nõmme kahele vähekindlustatud perele ja kolmele suurperele. Tänavu koguti koguni 2000 eurot ja see on Jõhvi rottide jooksul senine rekord. Selle raha eest soetatakse eelmainitud peredele majapidamiselektroonikat ja lastetoamööblit.