Poetess ja õpetaja pälvisid pingi

1. juuni 2017

Mäetagusel avati nädalase vahega kahele üheealisele kooliõele, poetess Virve Osilale ja staažikale pedagoogile Tiiu Sepale nimeline pink.

Klassikaliselt spordireporteritele omistatavale küsimusele “Mis tunne on?” vastas Osila pärast pingi avamist: “Päev oli ilus, osa sõpru oli kohal. Mälestusmärki igaühele ei saa rajada ja nimeline pink on suunatud järgmistele põlvedele − tuletamaks meelde neid, kes ajalukku jälje on jätnud.”

Kaks kooliõde

Nimelise pingi plaadile on kirjutatud sõnad: “”Ma ei ole luuletaja ametilt, vaid hingelt…” / Virve (Reest) Osila / luuletaja ning näitekirjanik / Kes põleb heleda leegina, ei kustu iial eikeegina.”

Pingi avamisel kõlas Oginski polonees, mis on Osila lemmikpala − ta on isegi sellenimelise näidendi kirjutanud. Pingi kõrvale istutati Osila lemmikpuu, pihlakas.

Pärast pingi avamist toimus eelmisel laupäeval kohalikus rahvamajas ka näitetruppide ja üksikesinejate luulepäev, kus võeti mõõtu Osila luule esitamises. Kaugemad esinejad olid koguni Albu ja Vändra vallast. Osila luule päevad võivad saada traditsiooniks

Mäetaguse põhikool tähistas tänavu 180. sünnipäeva ja sel puhul avati nädal tagasi pink õpetaja Tiiu Sepale, kes vaatamata oma noorele eale − 71 eluaastat − on koolis õpetanud juba 50 aastat.

“Töötan edasi!” lubas pedagoog. Küsimusele, kas on nii hea töö, et ei raatsi sellest loobuda, vastas õpetaja, et see annab talle elumõtte: “Muidu istud pensionil ja pole midagi teha. See on amet, mida oskan, see pakub töörõõmu. Lastega tegelemine on ju tohutult tore asi. Eriti praegu, kui olen ametis erivajadustega õpilastega: kui leiad lõpuks nendega kontakti, kui tulemus tuleb sealt, kust ei ootakski, on rahulolu suur.”

Sepp on olnud enamiku tööajast inglise keele õpetaja, ligi 35 aastat ka õppealajuhataja, lisaks klassijuhataja ja internaadikasvataja, kooli venekeelses osas eesti keele õpetaja: “Vanasti oli õpetaja universaalne − seal, kus vaja, tegid kõike.”

Viru vägevad

Sepa pingil on kirjas: “Südamega oma tööd teinud Tiiu Sepp − aastast 1966.” Sepal on lapsed ja lapselapsed, aga nood pole veel pingi manu pääsenud, sest elavad teistes linnades.

“Kuu aja jooksul tulevad lapsed ja lapselapsed külla ning küll nad näevad siis ka pinki. Ega ma iga päev seal istumas ei käi, aga pingi avamisel, kui tähistati ka kooli sünnipäeva ja oli kooli kokkutulek, oli tore, et sai selle juures õpilastega pilti teha,” rääkis Sepp.

Sepp muigab, et kool on küll 180aastane, aga tema on esimene, kes pingi pälvis. “Kuid ma olen ka ainumas, kes koolis nii kaua on õpetanud. Omaaegne direktor August Peedo oli 1925. aastast 44 aastat ametis. Mina liigun staažis praegu aasta kaupa ja vahest jõuan ka 55. verstapostini välja,” räägib Sepp.

Varem, kui koormus oli suur, unistas Sepp, et saaks väiksema pingega igale õpilasele aega leida, nüüd on see aeg käes.

Osila ütleb, et tema pingi tekkimises on süüdi Mäetaguse vallavolikogu esimees Veljo Kingsep, kes aga kinnitab, et Osila on ikka ise süüdi. “Virve on üks Viru vägevaist − see selgus ka aastatuhande vahetusel toimunud rahvaküsitlusel. Ta on tuntud ja lugupeetud luuletaja, kes oskab lugejale hinge minna,” ütles Kingsep.