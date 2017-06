Prügikahvel

1. juuni 2017

Jõhvi vallavalitsusele kipub prügiveo hinna tõusu probleemiga hakkamasaamine üle jõu käima. Ühistud tõstsid ligi 75protsendise hinnatõusu vastu lärmi juba varakevadel ning vallavalitsus oli sunnitud hinnatõusu kehtestanud määruse tühistama. Väljapääsuna nähti nn eksperdihinnangu tellimist hinnatõusule. Ja nagu sageli nende “eksperdihinnangutega” ikka on, saavutatakse tellijale soovitud tulemus. See justkui pidanuks distantseerima vallavalitsuse vastutusest: “Näete, isegi sõltumatu ekspertiis ütles, et hinnatõus on põhjendatud!”

Aga tundub, et asi ei lähe nii libedalt, kui vallavalitsus hinnatõusu heaks kiites lootis. Ka konkurentsiametil, kes asjaga tegelema asus, tekkis kohe hulk küsimusi ning praegu on asi menetluses.

Nüüd lajatas omalt poolt paugu kohalik ettevõtja Toomas Ziljov, kes on vaidlusesse toonud Eesti autoriteetsema advokaadibüroo, kes põhjendab mitmel lehel, miks selline hinnatõus pole õigustatud. Ziljov on valmis ka kohtusse minema.

Ziljovile võib see olla soodsaks stardipauguks osalemaks sügisestel kohalikel valimistel. Aga praegune koalitsioon, tundub, jääb selle prügiteemaga kuni valimisteni kahvlisse. Sest hinnatõusu taga pole muud kui prügilat ja prügiveofirmat omava ärimehe Nikolai Ossipenko huvid, kes ka praegu kontrollib oma valimisliidu kaudu nii volikogu kui vallavalitsust. Viimasel aga häid valikuid pole, sest elanike huvide kaitsele asudes võidakse vallavalitsus lihtsalt ametist tagandada. Ehk siis on Jõhvis praeguseks üles ehitatud võimusüsteem, mis lausa haiseb korruptsiooni järele.