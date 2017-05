Šalkauskase ülemvõim Jõhvi ja Kohtla-Järve vahel

31. mai 2017

Eesti paremate keskmaajooksjate paremikule pika sammuga lähenev 18aastane Deniss Šalkauskas näitas laupäeval Jõhvi − Kohtla-Järve jooksul, et Ida-Viru koduses konkurentsis talle praegu keegi vastu ei saa.

Šalkauskas näitas ülemvõimu juba avameetritest peale. Jõhvi vallavanema Eduard Easti püstolipaugust 12,6 km pikkusele rajale lähetatud kõik teised jooksjad olid veel lõpetamas 250meetrist põhikooli staadioniringi, kui pikakasvuline noormees uhkes üksinduses juba kõigist 50 meetrit eespool Kohtla-Järve poole suundus.

Lõpukilomeetritel võttis ta hoogu maha, kuid jõudis Kohtla-Järve kultuurikeskuse ette ajaga 46.56 lähimast jälitajast Deniss Košelevist siiski pool minutit varem. Viimane pidas kogu distantsi vältel tasavägist heitlust selle jooksu maskotiks oleva German Terehhoviga. Paari nädala pärast 45aastaseks saav mees jookseb peaaegu iga päev Kohtla-Järvelt Ahtmesse tööle ja tagasi. Poole noorem Košelev edestas seekord teda lõpuks siiski 18 sekundiga.

Naistest oli ülekaalukalt parim ka mitmetel üleriigilistel rahvajooksudel viimastel aastatel korduvalt esimese kuue hulka jõudnud Hillevi Velba ajaga 52.50.

Uus isiklik rekord 800 meetris

Lühemal, 6,5 kilomeetri pikkusel rajal Kukruse polaarmõisa eest Kohtla-Järve kultuurikeskuse juurde oli ajaga 24.26 päeva nobedaim aga kõigest 13aastane tüdruk Luna-Aleksandra Lagoda, kes jõudis finišisse 16 sekundit varem meeste absoluutklassi parimast Ardo Virkebaust.

Deniss Šalkauskase juhendaja Viktor Predbannikovi sõnul oli laupäevane jooks tema hoolealusele hea pikema distantsi trenn. Päev varem oli noormees Tallinnas Nõmme seeriajooksul püstitanud uue isikliku rekordi 800 meetri jooksus − 1.53,42. “Sellise tulemuse jooksis ta välja enamikku distantsi üksi vedades, tõsist konkurentsi polnud. Võib eeldada, et tal jäi ka päris korralik varu sisse ja praegune vorm lubaks veelgi paremat aega,” sõnas treener, kelle sõnul andis uus rekord märku, et välishooajaks valmistumisel on tehtud õigeid asju.

“Denissil õnnestus päris hästi kevadine treeninglaager Küprosel. Ta sai seal heades ilmastikuoludes kõik plaanitu ära teha. Natuke kartsin, et gümnaasiumi lõpueksamitega seotud pinged võivad tulemustes väikse tagasilöögi anda, aga seda ei juhtunud,” rääkis Predbannikov.

Esindab Eesti täiskasvanute koondist

Eeloleval pühapäeval stardib Šalkauskas Tartus Gustav Sule memoriaalil 1500 meetri jooksus. Ülejärgmisel nädalavahetusel esindab ta aga Eesti täiskasvanute koondist Lätis Valmieras toimuval Balti matšil, kus ta plaanib startida nii 1500 meetri kui ka 3000 meetri takistusjooksus.

Predbannikovi sõnul soovib Šalkauskas sel suvel viia 1500 meetris isikliku rekordi alla 3.50 ja joosta 800 meetrit kiiremini kui 1.52. “Need oleksid loogilised ja talle jõukohased järgmised arengusammud,” sõnas ta.

Et täita juuli teises pooles Itaalias toimuvate Euroopa juunioride meistrivõistluste norm, tuleks tal isiklikust rekordist veel sekund-kaks kärpida. “Ta ei taha seal ainult osaleda ja statist olla, vaid püüda ka eeljooksust edasi saada,” sõnas treener.