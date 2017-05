Rääsa külast Kiviõlisse kolinud mälestusmärk tekitab pingeid

31. mai 2017

Sõja- ja tööveteranide ning Venemaa kaasmaalaste Kiviõli linna ühing tõi Rääsa külast Kiviõlisse kolmele hukkunud lendurile püstitatud mälestuskivi, mille tõttu on linn sattunud Vene konsulaadi surve alla ning kivi ise vandaalide ohvriks.

Kolmele lendurile paigaldatud mälestuskivi Rääsa külas ei ole mitte üheski registris. Tegemist on väidetavalt nõukogude ajal sõjakomissariaadi paigaldatud mälestuskiviga teises maailmasõjas alla tulistatud lennukile. Kivi asus võimalikust allatulistamiskohast ligikaudu 300 meetri kaugusel.

Liiga kaugel

Sõja- ja tööveteranide ning Venemaa kaasmaalaste Kiviõli linna ühing eesotsas Sarkis Tatevosjaniga otsustas kivi Rääsa külast eramaalt ära tuua lootuses paigaldada see Küttejõu vennashauale.

Põhjus, miks kivi sooviti liigutada, peitus selles, et see asus raskesti ligipääsetavas kohas eramaal ning sellelt varastati korduvalt mälestusplaat, millel olid hukkunud lendurite nimed ja nende hukkumise daatum. Seda plaati, kus muu hulgas nimetatakse hukkunuid Eesti vabastajateks, on korduvalt taastatud. Tatevosjani sõnul on nad arutanud ka teksti muutmist, kuid kuna ajalooliselt oli see just selline, siis taastatud on seda alati samasugusel kujul.

Selleks, et kivi Küttejõu vennashauale paigaldada, pöördus Tatevosjan kaks korda linnavalitsuse poole. Linnavalitsus arutas küsimust mõlemal korral, kuid jõudis seisukohale, et kuna kivi asub Lüganuse valla haldusterritooriumil, kuulub selle teisaldamise menetlemine Lüganuse valla pädevusse. “Kuna tegu ei ole ametliku mälestusmärgiga, siis linnavalitsuse arvates ei ole õige paigaldada see riigi- või munitsipaalmaale Kiviõli linna territooriumil. Küttejõu vennaskalmistu kuulub muinsuskaitsealuste objektide hulka, seetõttu puudub Kiviõli linnavalitsusel pädevus otsustada mälestuskivi vennaskalmistule paigaldamise küsimust,” seisis vastuses.

Ometi kinnitab Tatevosjan, et linnavalitsus andis alguses lootust, et kivi saab viia Küttejõusse. “Ega ma muidu seda tonne kaaluvat kivi liigutama poleks hakanud,” lisas ta, viidates sellele, et linn on vastu seistes teinud rumala otsuse. “Vennashaud on kõrvalises kohas ja kivi poleks kedagi seganud. Nendel, kes seda näha ei taha, poleks see silma all. Nendel, kes tahavad seal käia, oleks võimalus olemas,” lisas ta.

Sattusid surve alla

Kiviõli linnapea Nikolai Vojeikini sõnul on mõlemal korral, kui seda küsimust linnavalitsuses arutati, seda ka protokollitud. “Kindlasti ei saanud ma anda neile lootust, sest linnavalitsus on kollektiivne organ ja otsustab asju koos,” kinnitas ta, et tema linnapeana pole andnud lootust küsimuse positiivseks lahendamiseks.

Lisaks on vennashaud riigimaal ning seda, kas sinna võib lisada veel ühe mälestuskivi, saab otsustada muinsuskaitseamet, mitte linnavalitsus.

Nii paigaldas Tatevosjan kivi oma eramaale. Kusjuures valikus oli kaks krunti: Keskpuiestee 14 ja Vabaduse puiestee 21. Kiviõli linnavalitsus pidas õigemaks teist asukohta ning nii kivi ühe peatänava äärde paigaldatigi.

Vojekini sõnul sõitis ta mälestusmärgist mööda samal päeval, kui see sinna pandi. “Ma käisin Tatevosjani juures ja ütlesin, et pole õige, et ta asetab mälestusplaadi näoga tee poole. Seal on teemaa ja see ei sobi. Eriti mingiks rahvakogunemiseks,” rääkis ta.

Ometi sai kivi just sedapidi, et plaat on üsna tiheda liiklusega tänava poole, ning 9. mail, kui linnapea eestvedamisel tähistati Kiviõli vanal tuhamäel Euroopa päeva pärgade asetamisega kõigis vaenupooltes hukkunute mälestusmärgi jalamile, toimus tseremoonia ka Vabaduse puiesteel.

Tulipunktis

Pärast kivi paigaldamist Vabaduse puiesteele ilmus sellele kiri: “Need mõrvarid pommitasid minu vanaema. Põlegu nad põrgus.” Selle peale reageeris Vene välisministeerium, aga ka venemeelsed infokanalid, nagu Sputnik ja Slavia.

Tatevosjan tegi vandalismi kohta politseile avalduse.

Vojeikin sai palve kohtuda Narva Vene peakonsuli Dmitri Kazjonnovi ja konsuli Andrei Surgajeviga.

“Kui selgitasin neile, miks me selliseid otsuseid oleme teinud ning millele me tugineme, siis nemad soovitasid lähtuda inimlikust aspektist ning kinnitasid, et nad teevad kõik, et otsus tuleks neile soodne, sest tegemist on nende inimestega,” rääkis Vojeikin toimunud kohtumisest.

Samuti oli diplomaatide nõue, et küsimus viidaks volikokku. Eelmisel nädalal arutas volikogu seda küsimust ning seisukoht oli ühtne: mälestuskivi tuleb tagasi viia selle asukohta või tuleb pöörduda muinsuskaitseameti poole vennashaua küsimusega.

Saadeti välja

Kas ning kui palju diplomaadid linnavalitsuse ja volikogu liikmeid survestasid ning kas vestlus muutus ebaviisakaks ja ebameeldivaks, Vojeikin ei kommenteerinud. Lisas vaid, et nad rõhutasid seda, et olukord lahendataks neile soodsalt.

Tänaseks on Eesti teatanud mõlema diplomaadi riigist väljasaatmisest. Viini konventsiooni kohaselt põhjusi ei kommenteerita. Ajakirjandus on spekuleerinud selle üle, et väljasaatmise põhjuseks oli just diplomaatide käitumine Kiviõli linnavalitsuses. Osapooled seda konfidentsiaalsusele viidates ei kinnita ega lükka ka ümber.

Laupäeval, kui Kiviõli tähistas linnapäeva, oli mälestuskivi musta värviga üle visatud. Ka selle kohta esitas Tatevosjan politseisse avalduse.

Kas kivi jääb sellele kohale, kus ta on, ei osanud Vojeikin veel öelda. “Ma ei oska sellele õiguslikult praegu vastata, kas ning kuidas me selles olukorras käitume. Selge on, et heakorra eest peab vastutama see, kelle krundil kivi asub,” lisas ta.