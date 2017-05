Reform valitsuse otsuste ootel

31. mai 2017

Järgmisel nädalal peab valitsus otsustama omavalitsuste sundliitmise küsimuse. Ida-Virumaal on sellega seotud kolm piirkonda. Kõigepealt Lüganuse valla ühendamine Kiviõli linnaga, mis on ka ekspertide arvates igati loogiline, kuid põrkub valla juhtkonna ja elanike vastuseisule.

Teine teema on Sillamäe linna võimalik ühendamine Vaivara ja Narva-Jõesuu ühendomavalitsusega. Siingi pole liidetavad sellega eriti nõus ja kuigi ollakse naabrid, on värskete meretuulte linn ikkagi väga erinev Vaivarast ja Narva-Jõesuust nii mentaalselt, majanduslikult kui ka kultuuriliselt.

Aga suurim küsimus on Alutaguse vald, mis valitsuse ettepanekul peaks moodustuma kaheksa omavalitsuse (Toila, Kohtla, Kohtla-Nõmme, Illuka, Iisaku, Mäetaguse, Alajõe ja Tudulinna) baasil. Seda lahkuva ministri Mihhail Korbi ideed on enamik eksperte ja omavalitsusjuhte pidanud haldusreformi kõige suuremaks jaburuseks. Seda ideed pole toetanud mitte ükski asjatundja, vastu on rõhuv enamus elanikest. See on nagu mingi luul, mida ministrid millegipärast kiiruga toetasid, saamata isegi aru, missugune kummaline kooslus sellest tekib, kui Kohtla-Nõmme ja Alajõe üheks vallaks saavad.

Eksperdid on selle suurvalla idee taas maha teinud ning pooldavad pigem põhja piirkonnas Toila ning lõunaregioonis Väike-Alutaguse mõtet. Minister Korbi äraminek valitsusest ei pruugi panna valitsust meelt muutma. Küll aga vahepeal toimunud rahvaküsitluste tulemused ja ekspertide jätkuvalt suurvalda eitav seisukoht. Sest need oleksid tugevad argumendid, kui asi peaks minema kohtusse.