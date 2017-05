Korbi tagasitulek reaalsusesse

27. mai 2017

Jüri Ratase valitsuse esimeselt istungilt postitas riigihalduse minister Mihhail Korb Facebooki endast pildi valitsuse laua taga istumas ja märkis selle juurde, et teda valdab jätkuvalt ebareaalsuse tunne. Tõepoolest, ministriks saamine on osale poliitikutele justkui Olümpose otsa pääsemine, millest unistatakse ööd ja päevad. Kui see lõpuks teoks saab, siis ei saadagi kohe aru, kas see on unes või ilmsi.

Sel teisipäeval minister Korbile saatuslikuks saanud kohtumisel Haapsalu veteranidega, kus ta kuulutas oma NATO-vastasust, tunnistas ta sedagi, et ta teadis, et ministri amet on raske, aga ta poleks uskunud, et see nii raskeks osutub. Nii läheb, kui valitsuse liikmeks olemiseks vajaliku pädevuse defitsiit üha tugevamini tunda hakkab andma. Sellest tulenevalt võis ametist lahtisaamine olla temale isegi kergendus. Lisaks õnnestus kodukandimehele Martin Repinskile, kes ei pidanud vastu isegi ühte kuud, ära teha.

Mihhail Korbi tagasiastumine peaks andma juurde ka lootust, et tema pähevõetud pöörane Alutaguse hiidvalla loomise plaan koos temaga valitsusest lahkub. Ehk jätkub järgmisel ministril oidu ja tarmukust arvestada nii asjatundjate kui ka kohalike elanike arvamusega.

Mihhail Korb naaseb nüüd reaalsusesse ja jääb meelde kui eriti libedalt seisukohtadega laveerija ja segaduse tekitaja. Aga CVd kaunistavat märget ministriameti kohta ei saa temalt keegi võtta.