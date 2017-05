Reform röövib tervetelt töö?

27. mai 2017

Narva töötute seas levib arvamus, et “tööle saavad ainult invaliidid”. Teisipäeval toimunud töömessil pakuti töökohti nii täie kui ka vähenenud töövõimega inimestele. Külastajaid ja pakutavaid töökohti oli võrdselt − 1300.

3aastase lapse ema Jelena, kes jättis perekonnanime enda teada, ei tulnud Narva töömessile suurte lootustega ega leidnudki endale midagi huvipakkuvat. “Mehele võtsin infolehe Norra töövõimaluste kohta − ta vaatab praegu piiri taha. Ise tahaksin osalise tööajaga tööd ja selle eest kas või 300 eurot.”

Loetakse iga senti

Majandusharidusega Jelena tunneb, et tal jääb vajaka eesti keele oskusest. “Olgugi et venekeelne regioon, on eesti keele oskust vaja. Perioodiliselt tekib soov tööle minna, aga kui koputad ühelt ukselt teisele, siis see kaob. Kas tahetakse võtta praktikale või peab olema invaliidsus, et tööandja saaks maksusoodustust ja toetusi.”

Ka Viktor Kasterpalu teadis, et tööandjad hindavad viimasel ajal rohkem töövõimekaoga inimesi, sest ettevõtjad loevad iga senti, et ellu jääda. Enda konkurentsivõime pärast ta ei muretsenud. “Ma ei karda oma elu muuta ega kusagile mujale sõita, kui tekib vajadus. Oskan vene, eesti ja saksa keelt.”

Kasterpalu uuris töömessil võimalust hakata abipolitseinikuks. “Eelkõige huvitas mind õppeprogramm, mis selleks ette valmistab. Õpin praegu kutsehariduskeskuses metallitööd − olen selles valdkonnas varem töötanud, aga tahtsin end täiendada. Õppimise kõrval on mul palju vaba aega,” põhjendas ta huvi vabatahtliku töö vastu.

Kasterpalu erialavalik on aga kümnesse, kui uskuda Narva logistika- ja tööstuspargi juhti Vadim Orlovi.

“Kasvavad valdkonnad on logistika ja metallitöö. Kolmandaks on vaja inimesi, kellel on müügi- ja keelteoskus. Aga esimese asjana vaatavad tööandjad inimlikke omadusi: töödistsipliini, seda, kas inimene tuli saama palka või seda välja teenima. Sest kõike muud on võimalik põhimõtteliselt õppida. Nii tööandja kui töötukassa kaudu,” rääkis Orlov messil toimunud diskussioonis Narva töövõimalustest.

Töömessile oli kohale tulnud ligi 30 tööandjat ja koos töötukassa vahendatuga löödi letti 1300 töökohta, millest Narvas asub umbes 650.

Smarten Logistics otsis töökäsi kahte Harjumaal asuvasse lattu. Ettevõtte personalidirektor Anne Proos kummutas arvamuse, nagu oleks tööandjate silmis hinnas ainult töövõimekaoga inimesed.

“Kuna laotöö nõuab füüsilist pingutust, otsime terveid inimesi. Praegu on meie ettevõttes üle 300 töötaja. Meie vastu on olnud messil päris suur huvi, hoolimata sellest, et meil Narvas suuri ladusid ei ole. Ei saa salata, et Tallinnas ja selle ümbruses tööjõudu nii palju ei ole. Seetõttu vaatame ka mujale.”

Narva messil käidi välja kümmekond töökohta. Proosi sõnul jäi silma mitu head kandidaati. “Pigem jätsid naised tugevama mulje. Meil on füüsiline töö, eri raskusega kaupadega tegelemine, aga kui paneme töötajad tubliduse järgi ritta, siis seal troonivad töö iseloomust hoolimata just noored naised.”

Üksikuid narvalasi käib ettevõttes tööl juba praegu. “Hästi palju on ootust, et pakuksime elamist ja transporti. Kui Narvast on meile valmis tööle tulema rohkem inimesi, siis kaalume nende toetamist transpordiga või transpordikulude katmisega,” ütles Proos.

Müüdid tekivad ja kaovad

Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk sõnas, et pakutavate ametikohtade valik on praegu väga mitmekesine ja töökäsi vajatakse nii tootmis- kui teenindussektoris. Samuti on praktikakohti ja hooajatööd.

Teelahk oli kursis Narvas leviva arvamusega, justkui eelistaksid tööandjad töövõimekaoga inimesi, ja nimetas seda järjekordseks müüdiks.

“Eri müüdid tekivad sellest, et kui inimene ei leia tööd, peab olema põhjus väljaspool teda. Ida-Virumaal oli pikka aega põhjus selles, et töökohti ei ole. Nüüd on töökohti nii palju, et iga päev purustame rekordeid − töömessi päeval oli neid 1382. Mingil hetkel oli põhjus see, et tööle võetakse ainult noori. Kuna ammu pole kuulda, et tööandjad eelistaksid noori, siis see pole ka enam asjakohane. Aasta tagasi oli jutt: näidake ühte tööandjat, kes üldse võtab töövõimekaoga inimesi tööle. Nüüd tuleb välja, et neid tööandjaid on liiga palju,” tõi Teelahk näiteid muutlikust suhtumisest.

Viimase eelarvamuse lükkas ta ümber statistikaga. Eelmisel aastal läks Ida-Virumaal tööle üle 7000 inimese, kellest töövõimekaoga oli 1340.