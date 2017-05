Koolidirektori emotsionaalne lahkumine

26. mai 2017

“Meil valitseb koolis täielik leinameeleolu,” ütlevad Jõhvi põhikooli huvijuht Liivi Jõemets ja kehalise kasvatuse õpetaja Kaja Laur kolmapäeva hommikul. Direktor Liina Mihkelsoni viimase tööpäeva lõpuks jõuab koolist vallavalitsusse 450 allkirjaga umbusaldusavaldus.

“Te olete olnud parim direktor,” kallistavad 9. klassi õpilased Liina Mihkelsoni tema viimasel tööpäeval, kui laulavad talle hüvastijätuks Jaan Tätte “Ojalaulu”.

“Tulen kindlasti teie lõpuõhtule. Külalisena,” on Mihkelsonil silmad märjad.

Koolile ohtlik?

“Pakkusin, et jätkan ametis kooliaasta lõpuni, aga vallavanem ütles, et pole mõtet venitada. Keegi juba naeris, et ma oleksin nagu lapsi ahistanud või miljoneid varastanud, mistõttu mind peab kohe eemaldama,” imestab Mihkelson. Ta usub, et tegu on poliitilise nõiajahiga, millel pole sisulise tööga midagi pistmist.

“Liina on neljas direktor, kellega ma olen koos töötanud, ja keegi pole nii südamega tööd teinud kui tema,” tõdeb Liivi Jõemets.

“Me oleme šokis! See pole võimalik ja normaalne,” hüüatab Kaja Laur.

Need, kes pahameelega nõustuvad, saavad teisipäeval ja kolmapäeval anda protestiallkirja. Eile pärastlõunaks on neid kogunenud 450. “92 töötajast andsid allkirja 54. Valdavalt õpetajad, sest administratiivne pool, näiteks kokad ja koristajad, Stuudiumi ei näe ja nii lühikese ajaga me ei jõudnud eriti reklaami teha. Lastevanemate allkirju oli üle saja,” teeb Jõemets kokkuvõtte.

Ja rõhutab, et kedagi kättpidi kantseleisse pöördumisele alla kirjutama ei toodud. “Me polnud veel jõudnud välja printida lehti, kuhu saaks allkirja panna, kui õpilased olid juba siin ja küsisid, kuhu võib allkirja anda. Laste allkirjade kogumise algatasid õpilased ise, mitte meie ei sundinud.”

9. klassi õpilased Kertu Zahharov ja Alan-Jürgen Keerme kinnitavad seda. “Nägime kirja (direktori ametist vabastamise kohta) Stuudiumis ja mõtlesime, et võtame ise lehed ning hakkame mööda kooli käima. Keegi meid ei survestanud ja meie ei survestanud kedagi allkirja andma. Kui keegi seda väidab, on see jama,” ütleb Zahharov.

“Mitu klassi ei kavatsenudki alla kirjutada ja siis läksime kohe järgmisesse klassi,” lisab Keerme.

“Meie ajal on olnud kolm direktorit ja Liina oli parim! Ta oli kõige hoolivam ja mõistvam. Temaga sai alati rääkida,” kiidab Zahharov.

“Allkirjad on mulle emotsionaalseks toeks, et ma pole tühi koht,” ütleb Mihkelson.

Hajutas kahtluse

Vallavanem Eduard East saab allkirjadega ümbriku kätte veidi enne tööpäeva lõppu. “Juriidiliselt pole meil nendega midagi teha. Ega me sellepärast ei hakka korraldust tühistama.”

Easti pahandab allkirjade kogumine alaealistelt. “Kuna mul fikseeritud andmeid ei ole, siis ma ei saa sellest kõva häälega rääkida.”

Allkirjade kogumine üleüldse on vallavanemale arusaamatu.

“Kui on vastutustundlik juht, siis ta vaatab, et meeskond jääks alles ja laev ujuks edasi. Kui siiamaani võib-olla kellelgi oli kahtlus, kas tegime õigesti või mitte, siis minu meelest viimased kaks päeva hajutasid selle. Ja nende kahe päeva valguses ei saa rääkida sellest, et ta lõpetaks õppeaasta.”

East kinnitab, et ametist vabastamise aluseks on järelevalves leitud rikkumised.

“Poliitilisest käigust saaks me rääkida siis, kui see oleks toimunud eelmise aasta juunikuus, pärast võimuvahetust. Ja kui mulle väidetakse, et need dokumendid, mis on rikkumiste alla pandud, on olemas, aga neid pole mulle esitatud, kuna mina pole neid nõudnud, siis see kõlab absurdina,” ütleb East.

Liina Mihkelson lubab minna kohtusse ja taotleda vallavalitsuse korralduse tunnistamist õigustühiseks.

Konkurss uue direktori leidmiseks on plaanis välja kuulutada järgmisel nädalal.

Kiviõli 1. keskkooli direktor Heidi Uustalu, kes kuulub nii Eesti kui Ida-Virumaa koolijuhtide ühenduse juhatusse, leiab, et Jõhvi vallavõimude käitumine pole proportsioonis sellega, mida järelevalve õiendis on kajastatud.

“Tegematajätmisi on mõlemalt poolt ja korrektne oleks anda aeg ettekirjutuste likvideerimiseks. Kümme päeva enne õppeaasta lõppu öelda erakorraliselt leping üles − minule teadaolevalt midagi nii karmi pole Liina Mihkelson korda saatnud. Selge on see, et kui koostööd pole, tuleb töösuhe ära lõpetada, aga seda tuleks teha teineteisest lugu pidaval viisil.”